Dankzij een energieopslagsysteem dat inhouse is geplaatst, kan duurzaam kantoorpand De Walvis nabij Amsterdam Centraal geopend blijven. De Maarsen Groep, beheerder van De Walvis, heeft net als veel organisaties in Nederland last van het overvolle stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Er hing afsluiting van energie boven het hoofd omdat het pand een aansluiting heeft van 137 kW, maar tijdens pieken 200 kW gebruikt.

Het pand kon geen extra vermogen verkrijgen vanuit de energiemaatschappij. “Dit zijn problemen die wij dagelijks horen. Juist bij panden die zelf energie opwekken zoals De Walvis zijn batterijen dan goed toepasbaar. Zo haal je meer uit groene stroom terwijl de piekbelasting voor het net wordt verminderd,” aldus Jacob van Leeuwen, oprichter van de batterijleverancier Kiwatt.

Duurzaam pand

De Walvis heeft een BREAAM-certificaat, wat inhoudt dat het duurzaam gebouwd is en in duurzaam beheer is. Het pand is gasloos en voorzien van zonnepanelen op het dak, een warmtepompinstallatie, een warmte terugwin installatie en laadpalen buiten.

Batterij die binnen mag staan

Voor de meeste energieopslagsystemen is het een vereiste om deze buiten te plaatsen om een verzekering te verkrijgen. “Omdat De Walvis in de binnenstad staat is het niet mogelijk om een vergunning te krijgen om de accusystemen buiten te plaatsen. We hebben een partij gevonden waarbij de batterijen wel binnen mogen staan. De batterijen zijn geplaatst in de kelder van het pand,” aldus Patrick Meeldijk, technisch vastgoedmanager bij de Maarsen Groep.