De Natuurdijk van Farm Frites is ‘geopend’ voor bijen

De inspanningen van Farm Frites om een “groenere” planeet te creëren worden vrij letterlijk genomen. Bijen en andere insecten zijn van cruciaal belang voor het bestuiven van gewassen en wilde bloemen. De onderneming heeft besloten hen een handje te helpen. Er is een enorme groene dijk, een levende natuurdijk, tussen de fabriek in Oudenhoorn en de omgeving aangelegd. Deze dijk biedt nu onderdak aan duizenden wilde bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Het vormt een schakel in het grotere regionale eco-netwerk.

Het project past in de grotere ambities van het bedrijf om een toonaangevende versneller van duurzaamheid in de fritesketen te worden. Zo streeft Farm Frites ernaar om in 2030 hun CO2-voetafdruk te halveren (op basis van cijfers van 2015).

“Duurzaamheid gaat niet alleen over het verminderen van de CO2-uitstoot en het besparen van natuurlijke hulpbronnen, het is ook van cruciaal belang om te focussen op biodiversiteit”, zegt Rutger de Kort, manager Duurzaamheid bij Farm Frites “Farm Frites is in wezen een agri-business, we zijn afhankelijk van de natuur om de lekkerste aardappelen te oogsten voor onze producten, daarom hebben we een enorme afhankelijkheid en verantwoordelijkheid als het gaat om het behoud van onze natuurlijke omgeving. De Living Nature Wall is een manier om het goede voorbeeld te geven en onze zakenpartners te inspireren, van boeren tot klanten. Samen maken we een serieuze impact om onze natuurlijke omgeving te verbeteren.”

Groene cirkels

Het project is uitgevoerd door Farm Frites met hulp en kennis van het netwerk Groene Cirkels. Rutger de Kort: “Groene Cirkels is een inspirerend netwerk van bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen die een gemeenschappelijke droom hebben om de fritesketen te verduurzamen. Met behulp van dit netwerk hebben we een ontwerp van de natuurmuur en de omgeving kunnen maken dat het beste werkt voor wilde bijen en andere bedreigde insecten. ”