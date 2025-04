Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft de inschrijvingen geopend voor de 2025 Schneider Go Green Competition. Met steun van Schneider Electric’s Youth Education & Entrepreneurship en Access to Energy programma’s nodigt deze uitdaging teams van studenten en jonge ondernemers van over de hele wereld uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan betrouwbare toegang tot energie, een beter welzijn en grotere kostenbesparingen voor gemeenschappen.

Het thema van de competitie dit jaar is ‘Renewable Energy for Life & Livelihood’ en het is onderverdeeld in twee kerngebieden. Het eerste gebied gaat over zonne-energie in de landbouw, zoals bij oogsten, bewaren en verwerken van producten. Het tweede focust op kleine bedrijven die zonne-energie gebruiken, bijvoorbeeld in winkels, diensten, koeling of productie.

Inschrijven kan van 1 april tot en met 31 mei — dit is tevens de deadline om een team te vormen. Vervolgens moeten de teams hun projectvoorstel uiterlijk op 30 juni indienen. De winnaars delen een prijzenpot van €10.000 (1e plaats: €6.000, 2e plaats: €2.500, 3e plaats: €1.500). Elk winnend teamlid ontvangt daarnaast een Solar Family Home Kit.

“De Schneider Go Green Competition weerspiegelt onze toewijding aan het ondersteunen van de volgende generatie talenten”, zegt Charise Le, Chief Human Resources Officer bij Schneider Electric. “Door studenten te voorzien van mentorschap en leertrajecten, helpen we hen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor echte, maatschappelijke uitdagingen. Deze competitie bevordert niet alleen creativiteit en samenwerking, maar sluit ook naadloos aan bij onze kernwaarden: Actie en Inclusie. We zijn trots dat we deze diverse en toekomstgerichte denkers mogen ondersteunen.”

Ontwikkeling van jong talent

Dit jaar biedt Schneider Electric deelnemers toegang tot een premium online cursus, Get into Energy Transition, via Schneider Electric University. Deze training is speciaal ontworpen om technische vaardigheden op het gebied van duurzaamheid te versterken en verdiept het begrip van deelnemers over de groene economie. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met het internationale Youth Education & Entrepreneurship-programma en INCO, met als doel om schaalbare, impactvolle oplossingen te versnellen en studenten voor te bereiden op een carrière in de sector.

Mentorschap is een belangrijk onderdeel van de Schneider Go Green Competition. Schneider Electric begeleidt deelnemers via de programma’s Youth Education & Entrepreneurship en Access to Energy. Mentorsessies helpen studenten hun ideeën te verfijnen, praktische oplossingen te ontwikkelen en inzicht te krijgen in de real-world toepassingen van hun projecten.