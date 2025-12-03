Het is zover: de genomineerden voor de Horecava Awards 2026 zijn bekend! Deze 25e editie zet opnieuw baanbrekende oplossingen, slimme verbeteringen en duurzame ideeën in de schijnwerpers. Alle innovaties hebben een ding gemeen: ze helpen de horeca vooruit. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de officiële opening van Horecava 2026, het moment waarop de hele hospitalitysector samenkomt. Er zijn vier genomineerden voor de Horecava Sustainability Award: Bakkerij Carl Siegert, PAKT, SEA Water en Walraven Sax.

De Horecava Sustainability Award erkent innovaties die laten zien dat duurzaamheid en sterke bedrijfsvoering perfect samengaan. Van circulaire oplossingen tot energiebesparing. Deze genomineerden bewijzen dat de horeca klaar is voor de toekomst:

Bakkerij Carl Siegert sinds 1891 B.V. – Vacuüm gekoeld duurzaam brood

Door vacuümkoeling kan brood korter worden gebakken en blijft het na ontdooien vers en krokant, zonder afbakoven. Dit bespaart energie in zowel bakkerij als horeca en helpt voedselverspilling te verminderen. PAKT – PAKT Pooling System

Eén universeel krat voor herbruikbare glazen flessen: flessen gaan ongesorteerd retour en worden centraal gewassen en opnieuw ingezet. Het systeem vermindert glas- en kartonafval, verlaagt CO₂-uitstoot en maakt de keten efficiënter voor horeca en producenten. SEA Water – Lokaal gefilterd zeewater

SEA Water filtert lokaal zeewater tot mineraalrijk drinkwater, volledig op zonne-energie. Het wordt gebotteld in herbruikbare glazen flessen, wat CO₂-uitstoot en afval drastisch vermindert en een duurzame, lokale waterbron creëert. Walraven Sax – Torres Magnetic Herbuikbaar

’s Werelds eerste herbruikbare premium wijnfles, tot 50 keer hervulbaar. De fles bespaart aanzienlijk op CO₂-uitstoot, watergebruik en verpakkingsafval, terwijl kwaliteit en beleving behouden blijven. Een grote stap richting een circulaire wijnketen.

Net als afgelopen jaar kunnen genomineerden een extra prijs winnen: de Horecava Public Award. Wie er met deze prijs vandoor gaat wordt bepaald door het publiek, door jou. Welke innovatie heeft volgens jou de meeste indruk gemaakt? Breng nu een stem uit op jouw favoriet via de online stemmodule.