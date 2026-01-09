Tijdens Horecava 2026 presenteert New Packaging Group BICO100: een bio-compostable grondstof voor verpakkingen, gemaakt uit organische reststromen en microplasticvrij. Op de stand laat New Packaging Group dit zien met een tastbaar voorbeeld: snackbakjes (ook wel bekend als “A-bakken”) gemaakt van BICO100. BICO100 wordt gewonnen uit natuurlijke reststromen zoals koffieschillen, houtchips en olijfpitten.

Daarmee krijgen deze reststomen, die anders vaak in de verbrandingsoven terecht komen, een nieuw leven in toepassingen die aansluiten bij de groeiende vraag naar duurzamere verpakkingskeuzes.

“Met BICO100 maken we duurzame keuzes concreet: microplasticvrij, bio-compostable en gemaakt uit organische reststromen. Door de brede verwerkbaarheid zijn de mogelijkheden voor verpakkingen enorm,” zegt Olaf Dolfin, CEO van New Packaging Group.

De ontwikkeling van BICO100 is mede geïnspireerd door kennis uit de University of Guelph (Canada), waar Dr. Amar Mohanty aan verbonden is. Dr. Mohanty is de leidende en internationaal gerespecteerde wetenschapper op het gebied van duurzame (bio-based) materialen en helpt al jarenlang om innovaties op basis van biomassa en reststromen toepasbaar te maken in de praktijk.

Wat BICO100 extra interessant maakt, is de brede toepasbaarheid in de verwerking van kunststoffen. De door New Packaging Group geproduceerde BICO100-folie kan worden toegepast in thermoforming én de grondstof is ook geschikt voor spuitgiet toepassingen. Hierdoor ontstaan er veel mogelijkheden voor het maken van verpakkingen en andere producten: van snackbakjes en trays tot uiteenlopende andere verpakkingsoplossingen en maatwerkvormen, allemaal vanuit één duurzame grondstof.

Ook de keten is dichtbij: zowel de folie als het eindproduct worden in Nederland gemaakt. Dat zorgt voor korte lijnen, controle over kwaliteit en leveringszekerheid.

Bezoekers van Horecava zijn welkom om de BICO-snackbakjes op de stand te bekijken, vragen te stellen en te bespreken hoe BICO100 kan passen binnen hun eigen verduurzamingsplannen en verpakkingsbeleid.

Te zien op Horecava 2026 Stand: 11.600

Feiten in één oogopslag