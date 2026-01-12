Met een volle zaal, een bruisende aftrap en het jaarthema ‘Betaalbare Luxe’ als rode draad is Horecava 2026 vandaag officieel geopend in RAI Amsterdam. Tijdens de opening zijn ook de Horecava Awards uitgereikt. Dit jaar voor de 25e editie. Presentator Sander Allegro reikte samen met Florentine Rijkmans (Director Horecava) en Puck Wilbers (juryvoorzitter Horecava Awards) de prijzen uit aan de winnaars van 2026.

De Horecava Awards zetten innovaties in de schijnwerpers die de sector vooruithelpen, van slimme oplossingen voor de werkvloer tot initiatieven met aantoonbare duurzame impact. Dat is niet nieuw: eerdere winnaars en veelvuldige laureaten laten zien hoe innovatiedrang in de sector al jaren het verschil maakt.

Horecava Innovation Award 2026: Bonnie

De Horecava Innovation Award 2026 gaat naar Bonnie. De prijs bekroont een innovatie die horecaondernemers helpt om slimmer, efficiënter en gastgerichter te werken, precies waar de sector nu behoefte aan heeft.

Bonnie automatiseert telefoontjes, reserveringen en veelgestelde vragen, zodat restaurants geen omzet mislopen en teams zich kunnen richten op gasten. Het platform spreekt alle talen, koppelt met reserveringssystemen en ondersteunt de volledige gastreis vóór en na het bezoek.

Horecava Sustainability Award 2026: SEA Water

De Horecava Sustainability Award 2026 is gewonnen door SEA Water. Met deze award beloont Horecava een innovatie die duurzame vooruitgang tastbaar maakt in de dagelijkse praktijk van de foodservice – met oog voor impact en schaalbaarheid.

SEA Water filtert lokaal zeewater tot mineraalrijk drinkwater, volledig op zonne-energie. Het wordt gebotteld in herbruikbare glazen flessen, wat CO₂-uitstoot en afval drastisch vermindert en een duurzame, lokale waterbron creëert.

Horecava Public Award 2026: Joppah Bites

De Horecava Public Award wordt toegekend aan de innovatie die het publiek het meest overtuigt met de vraag: ‘Welk initiatief heeft naar jouw oordeel de grootste potentie om de horecasector daadwerkelijk vooruit te helpen?’

Joppah Bites introduceert cassave als nieuwe snackcategorie: krokant van buiten, romig van binnen en beschikbaar in halal, vegan en bakkeljauwvarianten. Geschikt voor frituur en airfryer, gemaakt in korte ketens en verbonden aan sociale impactprojecten.

Betaalbare luxe: een keuze, geen compromis

Horecava 2026 staat in het teken van ‘Betaalbare Luxe’: de beweging waarin gasten wél beleving en kwaliteit zoeken, terwijl ondernemers keuzes moeten maken onder druk van kosten, personeel en marges. Tijdens de opening werd dit thema neergezet als richting én inspiratie voor de sector met Horecava als plek waar ideeën, concepten en innovaties direct samenkomen.