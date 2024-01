Hard Rock Cafe slaat de handen ineen met Veganuary en Moving Mountains, een pionier in plantaardige voedingstechnologie, welke voor de negende keer is bekroond met de Great Taste Award! Samen lanceren ze een speciaal veganistisch menu gedurende de maand januari.

“Het aanbieden van het Hard Rock Cafe x Veganuary Menu zorgt ervoor dat onze deuren ook open staan voor een groeiende groep vegans in Amsterdam” aldus Rebecca Grassigli – General Manager. “We zijn ervan overtuigd dat dit positief zal bijdragen tijdens hun bezoek aan Hard Rock Cafe Amsterdam.”

Het menu is vandaag, op 3 januari wereldwijd gelanceerd, waaronder bij Hard Rock Cafe Amsterdam. Het nieuwe menu heeft veganistische gerechten met een twist, zoals de courgette en guacamole bruschetta, de Quinoa Mexicana salade, Quorn Tenders Salade, bloemkool wings en de bekroonde Moving Mountains producten zoals de gestapelde BBQ Pland-based burger en de Chili Sin Carne Taco’s. Voor de zoetekauwen is er de Sticky Toffee pudding met veganistisch vanille-ijs.

Zo staat de maand januari niet alleen in het teken van Veganuary maar ook in het teken van Dry January. Hard Rock Cafe Amsterdam heeft verschillende mocktails uitgebracht, waaronder de Chile Lime Pineapple, Cucumber Mint Lime Press en Strawberry Basil Lemonade. Dit zorgt ervoor dat Hard Rock Cafe het je erg makkelijk maakt om aan je goede voornemens te houden.

“We kijken ernaar uit om samen te werken met Veganuary en Moving Mountains voor dit speciale menu” aldus Anibal Fernandez, SVP Global Cafe Operations bij Hard Rock International. “We streven om de beste kwaliteit en veganistische opties aan te bieden aan onze gasten”.

Over Moving Mountains

Moving Mountains is een Brits bedrijf dat innovatie leidt op het gebied van plantaardige vleesvervangers. Het merk is het eerste bedrijf dat realistisch plantaardig vlees naar het Verenigd Koninkrijk bracht en ze blijven zich constant innoveren en verbeteren. Moving Mountains hoopt echte en langdurige veranderingen te brengen in de gezondheid van mens en milieu, maar tegelijkertijd het dierenwelzijn te beschermen. Tot slot, is het bedrijf 100% onafhankelijk en heeft geen aandeelhouders uit de vleesindustrie.

Over Veganuary

De visie van de organisatie achter Veganuary is vrij simpel; ze willen een veganistische wereld. Dit betekend een wereld zonder dierenboerderijen en slachthuizen. Een wereld waarin de voedselindustrie niet zorgt voor ontbossing, vervuiling van rivieren en oceanen, klimaatverandering en dieren tot uitsterven drijft.

Over Hard Rock Cafe®

Hard Rock International (HRI) is wereldwijd bekend met 290 locaties in meer dan 70 landen, waaronder hotels, casino’s, Rock Shops®, live-uitvoeringslocaties en cafés. De lancering van Hard Rock Digital in 2020 omvat een online sportsbook, retail sportsbook en internetgamingplatform. Met ’s werelds grootste collectie authentieke muziekmemorabilia, begon het met een gitaar van Eric Clapton. Hard Rock Hotels is tweemaal bekroond als merk met de meest uitstekende gasttevredenheid volgens J.D. Power’s North America Hotel Guest Satisfaction Study. Forbes eerde Hard Rock als een van ’s werelds beste werkgevers. In 2022 werd Hard Rock opnieuw benoemd tot Land-Based Operator of the Year.