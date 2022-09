Food100 presenteert voor de zesde keer de lijst met de 100 belangrijkste Nederlandse voedselveranderaars van het moment. Deze aanstormende talenten en gevestigde leiders bouwen aan een beter en eerlijker voedselsysteem voor iedereen. Food100 geeft met de verkiezing een podium aan impactmakers die anders denken, durven en doen binnen de Nederlandse agrifood.

Groeiend bewustzijn

“De lijst met 100 gamechangers in food laat zien hoe groot de vernieuwingsdrang is in het voedselsysteem”, laat de Food100-jury weten. “Innovatieve boeren, startups in foodtech, onderzoekers, activisten, fooddesigners, retailers, cateraars, brancheorganisaties: in de hele voedselketen is het bewustzijn de laatste jaren enorm toegenomen. Een beter voedselsysteem wordt pas een feit als de overtuiging groeit dat een gezonder en duurzamer voedsel mogelijk is.”

Dialoog binnen de voedselketen

Kennisdeling en verbinding is belangrijker dan ooit. Niet polarisatie brengt ons verder, maar een voortdurende dialoog tussen alle spelers in de voedselketen. In het oververhitte debat over de toekomst van de agrifoodsector in Nederland is begrip voor elkaars rollen essentieel. Daarom is een initiatief als Food100 belangrijk. Food100 brengt vernieuwers samen met de gevestigde orde, verbindt de jonge generatie met seniors in agrifood. De lijst bestaat uit 50 aanstormende talenten van onder de 35 jaar en 50 gevestigde voedselveranderaars van boven de 35 jaar. Met elkaar kunnen zij nog meer impact maken en de hele sector inspireren.

De Food100-jury

Een onafhankelijke vakjury stelde uit meer dan 250 aanmeldingen de Food100-lijst samen. De kandidaten zijn beoordeeld op vier criteria: daadkracht, innovatie, duurzaamheid en de mate waarin de kandidaat kennis en inzichten deelt.

De vakjury van 2022 vormt een brede afspiegeling van de voedselketen en bestaat uit de volgende experts:

Juryvoorzitter Christiaan Vette, zelfstandig adviseur voor strategie, innovatie en transformatie

Isabel Boerdam, oprichter van Green Food Lab, de Hippe Vegetariër en De Week Zonder Vlees

Jeroen Candel, universitair hoofddocent bestuurskunde, lid van de Raad voor Dieraangelegenheden en de raad van toezicht van de Transitiecoalitie Voedsel

Anne Reijnders, inspireert tot nieuw eetgedrag met De Lekkere Man en via tv-programma’s

Tim van der Mark, varkenshouder en bestuurslid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Tarique Arsiwalla, oprichter van Protix, investeerder in duurzame agri start-ups en strategisch adviseur bij Vermaat Groep

Dalila Sayd, werkt aan een sociaal voedsellandschap met Het Eetschap

Waardering voor impactmakers

Met de Food100 willen initiatiefnemers AgriFood Capital, Food Hub, Food Inspiration en Slow Food Youth Network, iedereen die zich in Nederland actief inzet voor beter eten en drinken een podium bieden: ze willen hun waardering uitspreken voor de positieve acties en verbeteringen die de impactmakers realiseren.

Bekijk de Food100-lijst van 2022

Food100 is geen ranglijst of wedstrijd, maar een actuele selectie van 100 impactmakers in de agrifood. De lijst is daarom alfabetisch gerangschikt. Alle genomineerden hebben een motivatie aangedragen om hun plek op deze lijst te verdienen en daarmee onderdeel te worden van het Food100-netwerk.

Bekendmaking Foodhelden 2022

Zes voedselveranderaars uit de Food100-lijst krijgen een speciale vermelding vanwege hun buitengewone prestaties in het afgelopen jaar. De Food100-jury maakt tijdens de Food Inspiration Trendtable op vrijdag 25 november bekend wie de Foodhelden 2022 zijn. Het afgelopen jaar stond onder meer kritisch onderzoeker Herman Lelieveldt op de lijst die aantoonde hoe een private lobby de voorgenomen suikertaks van tafel kreeg, net als Linda Klunder die als mede-oprichter van Kumasi reststromen uit de cacaoindustrie verwerkt tot frisdrank om extra inkomen te genereren voor de boeren.

Over de initiatiefnemers

AgriFood Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en kennisinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Voedselmakers die geloven dat de manier waarop we vandaag voedsel maken en eten, het verschil maakt voor morgen. Samen werken ze aan de slimste en duurzaamste voedselketens, van boer tot bord. Precies, circulair, waardevol en verbonden.

Food Hub

Food Hub ontwikkelt, in opdracht of op eigen initiatief, opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. Food Hub helpt bedrijven, overheden en professionals om de veranderende wereld van voedsel en landbouw beter te begrijpen. De doelstelling van Food Hub is de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem te blijven aanjagen.

Food Inspiration

Food Inspiration is een multimediaal inspiratie-platform voor professionals binnen de wereld van eten, drinken, slapen en gastvrijheid. Food Inspiration helpt haar volgers om succesvol te blijven binnen de turbulente wereld van service en hospitality. Onder andere met het maandelijkse digitale Food Inspiration magazine en tijdens jaarlijkse evenementen zoals de Food Inspiration Days en Food Unplugged.

Slow Food Youth Network

Slow Food Youth Network (SFYN) is een internationale jongerenbeweging die zich inzet voor een good, clean en fair voedselsysteem. SFYN gelooft dat jongeren een belangrijke rol moeten spelen in de toekomst van de voedselproductie en -consumptie. Daarom organiseert SFYN evenementen, campagnes en projecten om jonge consumenten, producenten, boeren, koks en studenten dichter bij elkaar te brengen.

Food100 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Foodvalley NL en Food Impactors Summit.