In de Verspillingsfabriek in Veghel zijn vandaag de Foodhelden van 2022 bekendgemaakt: de 6 meest impactvolle voedselveranderaars van Nederland. Zij werden door de vakjury gekozen uit de Food100-lijst van 2022 tot foodheld vanwege hun bijzondere en grote inzet om ons voedselsysteem beter en eerlijker te maken. Die inspanningen zijn hard nodig: de klimaatcrisis, de groeiende wereldbevolking, pandemieën en explosief stijgende energie- en voedselprijzen laten zien dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Het moet beter, gezonder en eerlijker, voor iedereen. De 100 mensen op de Food100 lijst bewijzen dat het kan. Alle gamechangers uit de Food100-lijst kwamen voor de bekendmaking bij elkaar tijdens de Trendtable, waar Food Inspiration de laatste trends in food presenteerde en serveerde.

Food100: podium voor gamechangers in agrifood

De Food100 biedt een podium voor iedereen die zich in Nederland inzet voor beter en eerlijker eten en drinken. Het is geen ranglijst of wedstrijd, maar een selectie van 100 impactmakers in de agrifoodwereld. De lijst brengt 50 aanstormende vernieuwers onder de 35 jaar en 50 gevestigde voedselveranderaars boven de 35 jaar samen. Innovatieve boeren, startups in foodtech, onderzoekers, activisten, retailers, cateraars… de 100 voedselveranderaars komen uit de hele voedselketen. Door ze met elkaar te verbinden kunnen ze samen nog meer impact maken en de hele sector inspireren. De volledige Food100-lijst van 2022 vind je op www.food100.nl/2022. Uit deze lijst heeft een vakjury de 6 meest impactvolle voedselveranderaars gekozen: de foodhelden van 2022.

Juryvoorzitter Christaan Vette over de foodhelden van 2022: “Het was haast onmogelijk om een keuze te maken uit deze Food100-lijst. De diversiteit was dit jaar zó groot: iedereen zet zich vanuit een andere achtergrond en perspectief in voor een eerlijker voedselsysteem. Er wordt zoveel gepraat over duurzaamheid, maar deze mensen dóen echt iets. Ze willen het goede doen en komen echt in actie. Dat er zoveel jongeren zijn die zich inzetten voor een eerlijker voedselsysteem, geeft veel hoop voor de toekomst. Bij het samenstellen van de lijst en bij de selectie van de foodhelden hebben we vooral gelet op de zichtbare impact. Kun je aantonen waarom jij in deze lijst moet staan? Wat heb je concreet betekend voor het voedselsysteem? Deze 6 mensen doen fantastische dingen. Maar er hadden ook 6 andere mensen kunnen staan. Prachtig om te zien dat zoveel mensen met goede dingen bezig zijn!”

Foodhelden onder de 35 jaar

Bas Antonissen – Mede-eigenaar BoerBas

Bas had nooit de ambitie om de varkenshouderij van zijn ouders over te nemen. Totdat hij geïnspireerd raakte door het idee van een biologische varkenshouderij. Samen met zijn ouders schakelde hij om. Inmiddels is hij mede-eigenaar en heet het bedrijf BoerBas. BoerBas is een gesloten varkenshouderij, wat inhoudt dat alle dieren op het bedrijf geboren worden en daar blijven. Eerlijk zaken doen in een open, transparante keten waarin de boer financieel en emotioneel gewaardeerd wordt, daar maakt Bas zich hard voor. En om zelf het goede voorbeeld te geven, opent hij iedere zaterdag zijn boerderij om aan bezoekers te laten zien dat het ook anders kan.

Leonie Horne – Projectcoördinator ‘Goede Zorg Proef Je’ bij Alliantie Voeding in de Zorg

Als projectcoördinator van ‘Goede Zorg Proef Je’ zet Leonie Horne zich in voor sneller herstel en het bevorderen van de gezondheid van ziekenhuispatiënten en ziekenhuispersoneel. Het doel? Vóór 2030 een gezond voedselaanbod in alle Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen realiseren. Leonie kan lobbyen als geen ander. Onder haar hoede zijn al 45 ziekenhuizen aangehaakt die maandelijks samenkomen om kennis uit te wisselen. Dat allemaal om hun missie “Met goede voeding bijdragen aan een gezonder Nederland” uit te dragen.

Yasmina Khababi – Founder van Freshtable

Yasmina Khababi verbindt migratie, klimaatverandering en ongelijkheid met haar bedrijf Freshtable en de Fresh Academy. Dat doet ze statushouders te ondersteunen om hun skillset toe te passen in de Nederlandse markt én door de bezorging van (h)eerlijke halal en vega(n) maaltijden. Want food verbindt altijd. Freshtable bezorgt inmiddels zestig à honderd maaltijden per week bij mensen thuis, in veertien steden door heel Nederland. People x Planet x Profit ten voeten uit!

Foodhelden boven de 35 jaar

Esther de Snoo – Hoofdredacteur van Nieuwe Oogst



Esther de Snoo is zich als hoofdredacteur bij Nieuwe Oogst erg bewust van haar rol als agrarisch nieuwsmedium. In een tijd waar polarisatie en negativiteit toenemen en het vertrouwen verdwijnt, probeert Esther continu ongekleurd, feitelijk nieuws en kennis te delen. Zo steekt ze haar kritische mening ook niet onder stoelen of banken. Iets wat haar siert, maar wat haar niet altijd in dank wordt afgenomen. Esther zorgt voor een trigger in haar gesprekken en artikelen en zet mensen daarmee aan tot nadenken.

Leon Meijer – Wethouder ‘Food’ bij Gemeente Ede

Als eerste wethouder ‘Food’ heeft Leon Meijer stedelijk voedselbeleid in Nederland op de kaart helpen zetten. Hij verbindt daarbij voedselregio’s met elkaar. Het afgelopen jaar heeft hij zich hard gemaakt voor meer gemeentelijke bevoegdheden om gezonde voedselomgevingen te realiseren. De jury prijst zijn tomeloze inzet voor een eerlijker, gezonder en duurzame voedselsysteem.

Maurits Tofohr – Co-founder van Joinprogram.com

Maurits Tofohr werkt met passie aan ‘bedrijfscatering van de toekomst’: een lekker, veelal plantaardig aanbod en structureel minder afval. Om dit te bereiken laat zijn bedrijf Join Program gasten via een app aangeven of ze naar kantoor komen, wat hun dieetvoorkeuren zijn en hoe ze de afgelopen maaltijden vonden. Vervolgens produceert een centrale keuken maaltijden voor meerdere bedrijven tegelijk. Zo worden dag-tot-dag schommelingen in vraag binnen bedrijven uitgemiddeld en treedt minder snijverlies op. Een mooie combinatie van lekker eten, supermakkelijk bestellen én duurzaamheid.

