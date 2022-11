De eerste grootschalige Battolyser-fabriek ter wereld zal worden gebouwd in de haven van Rotterdam om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar groene waterstof en de opslag van elektriciteit.

“Dit partnerschap zal de eerste industriële productiefaciliteit voor groene waterstofapparatuur in Nederland ontwikkelen”, aldus Mattijs Slee, CEO van Battolyser Systems. “Met ons offshore windpotentieel, sterke infrastructuur en zware industrie van wereldklasse kan Nederland nu een duurzaam en veerkrachtig energiesysteem ontwikkelen.”

De 1 GW per jaar Battolyser-fabriek komt op het M4H-terrein, een industrieterrein in het hart van Rotterdam. De kosten voor de ontwikkeling van de 14.000 m2 grote productielocatie, compleet met nieuwe kantoor- en laboratoriumfaciliteiten, worden geschat op ongeveer 100 miljoen euro. Zodra het volledig operationeel is, zal het ongeveer 700 directe werknemers vereisen en tot vier keer zoveel indirecte banen creëren bij toeleveringspartners.

“Rotterdam positioneert zichzelf als Europa’s Waterstof Hub en nieuwe duurzame industrieën zijn welkom om de transitie die in Rotterdam plaatsvindt te helpen realiseren. We hebben bedrijven als Battolyser Systems nodig, en we geloven dat de haven de ideale plek is voor zijn eerste grootschalige fabriek”, aldus Allard Castelein, CEO Port of Rotterdam.

Duitsland en Nederland zijn momenteel de 1e en 2e grootste waterstofverbruikers in Europa. Beide hebben giga-schaalplannen voor groene waterstof die zal worden verbruikt in of door de Rotterdamse haven.

“In dit industriële ecosysteem zal de Battolyser-fabriek naar verwachting een anker worden voor een nieuw platform van bedrijven die zich inzetten voor het opbouwen van een duurzame toeleveringsketen voor de productie van apparatuur”, aldus Castelein. “Bedrijven in de haven werken al actief aan projecten rond productie, import, verscheping, opslag en gebruik van groene waterstof. Met deze fabriek voegen we de productie van groene waterstofapparatuur toe aan dat portfolio. Dit is van grote waarde voor de voortdurende inspanningen van de haven om duurzame industrieën te decarboniseren en te faciliteren voor de toekomst.”

De fabriek zal ook fungeren als hoofdkantoor en R&D-centrum van Battolyser Systems, en opent in de tweede helft van 2024. De definitieve investeringsbeslissing is gepland voor eind 2023 en vereist private en publieke investeringen om internationaal te kunnen concurreren.

Battolyser heeft het eerste geïntegreerde batterij/elektrolyser-systeem ter wereld ontwikkeld en produceert het. Een Battolyser kan waterstof produceren uit zon en wind wanneer de energieprijzen laag zijn en elektriciteit leveren aan het net wanneer de prijzen hoog zijn. Het systeem is uiterst flexibel, efficiënt en robuust. Het kan de congestie op het net verlichten, de bouw van meer zonne- en windenergieprojecten mogelijk maken en de goedkoopste groene waterstof aanbieden. De Battolyser-technologie kan op schaal worden toegepast met behulp van overvloedige en conflictvrije actieve materialen: nikkel en ijzer. De technologie is uitgevonden door Prof. Dr. Fokko Mulder en zijn onderzoeksteam van de Technische Universiteit Delft.

“Deze samenwerking met de haven van Rotterdam om samen onze eerste grootschalige productiefaciliteit te ontwikkelen is een grote stap voorwaarts in onze commercialisering. De fabriek stelt ons in staat om Battolysers op industriële schaal en tegen betaalbare prijzen te leveren. We zijn constructief in gesprek met de Nederlandse overheid en de EU-instellingen, en we hebben er alle vertrouwen in dat we samen de benodigde financiering rond kunnen krijgen,” aldus Slee.

“Voor een net-nul wereld is tussen 5.000 en 10.000 GW aan geïnstalleerde elektrolysecapaciteit nodig. De elektrolyser toeleveringsketen is een enorme kans voor Nederland om nieuwe duurzame industrieën te ontwikkelen die onze energietransitiebehoeften kunnen ondersteunen en de wereld exportproducten kunnen bieden.”

Foto: M4H area (bron: Rotterdam Makers District)