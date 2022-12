Een initiatief van 18 bedrijven gestart door het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de mogelijke vestiging van een grootschalige ammoniakkraker voor de import van 1 miljoen ton waterstof per jaar voor de verduurzaming van industrie en mobiliteit.

De deelnemers hebben Fluor opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken voor een grote centrale kraakinstallatie in het havengebied om geïmporteerde ammoniak weer om te zetten in 1 miljoen ton waterstof per jaar. De waterstof kan vervolgens in de haven worden gebruikt of via pijpleidingen verder worden getransporteerd om andere industriële clusters in Noordwest-Europa koolstofvrij te maken. In de regel kan een miljoen ton groene waterstof ongeveer 10 miljoen ton CO2-reductie opleveren.

Waterstof en derivaten zoals ammoniak spelen een sleutelrol in de energietransitie ter vervanging van aardgas, voor duurzaam transport en als grondstof voor de industrie en groene chemie. Een groot deel van de waterstof voor Noordwest-Europa zal worden geïmporteerd, onder andere in de vorm van ammoniak, dat makkelijker verscheept kan worden dan waterstof.

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “Europa zal grote hoeveelheden waterstof nodig hebben om haar klimaatdoelstellingen te halen en een aanzienlijk deel hiervan kan worden geïmporteerd via de haven van Rotterdam. Ammoniak is één van de meest efficiënte manieren om waterstof te transporteren en als we één centrale ammoniakkraker realiseren kunnen we tijd, ruimte en middelen besparen om de import van een miljoen ton waterstof per jaar mogelijk te maken.”

Naast het Havenbedrijf Rotterdam omvat het initiatief ook Air Liquide, Aramco, bp, Essent/E.ON, ExxonMobil, Gasunie, GES, HES international, Koole Terminals, Linde, OCI, RWE, Shell, Sasol, Uniper, Vopak en VTTI. De haalbaarheidsstudie zal kijken naar de technische, economische, milieu- en veiligheidseisen van een grote kraakinstallatie. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2023 verwacht.

Foto: Europoort (Havenbedrijf Rotterdam)