De Nederlandse klimaat-scale-up Battolyser Systems heeft een kredietovereenkomst gesloten van € 40 miljoen met Europese Investeringsbank, voor de opschaling en commercialisering van zijn Battolyser®. De Battolyser®-technologie is een volledig flexibel, efficiënt en schaalbaar geïntegreerd batterij- en elektrolysersysteem. Als elektrolyser produceert het betaalbare groene waterstof wanneer de stroomprijzen gunstig zijn. Als batterij levert het schone ‘reservestroom’ die, bij aansluiting op het net, op de markt kan worden aangeboden. Deze combinatie draagt bij aan de integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind in het ‘nettonul’-energiesysteem van de toekomst.

De krediet overeenkomst is mogelijk dankzij de steun uit het InvestEU-programma. Dit programma helpt investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de EU, zoals de groene transitie.

Productiefaciliteit in Rotterdam uitbreiden

De Europese Investeringsbank heeft een financieringsovereenkomst van € 40 miljoen gesloten met de Nederlandse scale-up Battolyser Systems. De lening aan het klimaat-techbedrijf wordt gedekt door een garantie uit het InvestEU-fonds. Met de financiering kan het bedrijf zijn productiefaciliteit in Rotterdam uitbreiden om zijn gecombineerde elektriciteitsopslag- en elektrolysersysteem op grote schaal te gaan produceren. Op dit moment wordt de technologie al door een grote industriële gascentrale in Nederland gebruikt; de commerciële ingebruikname van de technologie staat gepland voor 2024.

De Battolyser-technologie is de enige waterstofoplossing op de markt die werkelijk is opgewassen tegen de fluctuerende opbrengsten van hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie. Dankzij deze innovatie kunnen grote industriële spelers en het mkb groene waterstof inzetten om hun bedrijfsactiviteiten koolstofvrij te maken. Daardoor dragen ze rechtstreeks bij aan de Europese klimaatdoelen. Met het InvestEU-programma, dat deze EIB-investering steunt, zal in de periode 2021-2027 naar verwachting meer dan € 372 miljard aan extra investeringen worden aangetrokken voor de beleidsprioriteiten van de EU. De transactie benadrukt ook de EIB-inspanningen ten behoeve van Europa’s geavanceerde productiecapaciteit op het gebied van nettonultechnologieën en -oplossingen.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Een geslaagde groene transitie vereist aanhoudende investeringen en InvestEU speelt een sleutelrol bij de ondersteuning daarvan. Door innovatieve bedrijven te helpen toegang te krijgen tot de financiering die zij nodig hebben, kunnen we ervoor zorgen dat Europa voorop blijft lopen bij het ontwikkelen van de geavanceerde technologieën die we voor een groene en duurzame toekomst nodig hebben.”

Wat de Battolyser uniek maakt in vergelijking met conventionele elektrolysers, is dat deze onmiddellijk veilig aan en uit kan worden geschakeld. Dit betekent dat klanten betaalbare groene waterstof kunnen produceren wanneer de stroomprijzen gunstig zijn of wanneer er hernieuwbare energie beschikbaar is. Een Battolyser is volledig flexibel, maar blinkt ook uit in efficiëntie en duurzaamheid doordat uitsluitend materialen worden gebruikt die ruim voorhanden zijn en eenvoudig te recyclen (geen PFAS). Hierdoor kan de Battolyser over de volledige breedte van de energietransitie worden ingezet om de nettonuldoelstelllingen van Europa te halen.

Achtergrond

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langetermijnfinanciering beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de realisatie van EU-beleidsdoelstellingen. In de afgelopen vijf jaar heeft de Europese Investeringsbank voor meer dan € 10 miljard aan projecten in Nederland gefinancierd.

Financiering van investeringsprojecten wordt eenvoudiger, efficiënter en flexibeler

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van cruciale langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzaam economisch herstel. Het helpt ook private investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de EU, zoals de Green Deal en de digitale transitie. InvestEU brengt de vele financiële instrumenten van de Europese Unie die tot nu toe beschikbaar waren om investeringen in de EU te ondersteunen onder één dak bij elkaar, waardoor de financiering van investeringsprojecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler wordt. Het programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die met de garantie van € 26,2 miljard uit de EU-begroting in projecten investeren. De volledige begrotingsgarantie zal worden ingezet om de investeringsprojecten van de uitvoerende partners te steunen, waardoor hun risicodragende capaciteit wordt vergroot en er minstens € 372 miljard aan extra investeringen kan worden aangetrokken.

Nederlandse klimaat-scale-up

Battolyser Systems is een Nederlandse klimaat-scale-up die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van Battolysers®: het eerste geïntegreerde batterij- en elektrolysesysteem ter wereld dat elektriciteit opslaat en levert als een batterij en – wanneer volledig opgeladen – water splitst in waterstof en zuurstof als een elektrolyser.

De technologie is uitgevonden door prof. dr. Fokko Mulder en zijn onderzoeksgroep aan de TU Delft. Vervolgens werd in 2018 Battolyser Systems opgericht als spin-out van de universiteit, en na een investering van Koolen Industries in 2020 was het bedrijf klaar om te gaan groeien. In 2021 werd CEO Mattijs Slee aangenomen als de eerste werknemer. Onlangs investeerden Innovation Industries en Global Cleantech Capital in het bedrijf, dat inmiddels 75 mensen in dienst heeft en streeft naar 100 fulltime-medewerkers eind 2023.

Foto: Ondertekening van de kredietovereenkomst, v.l.n.r: Freek Janmaat (Economisch Raadgever EC), Mattijs Slee (CEO van Battolyser Systems) en Kris Peeters (EIB-vicepresident).