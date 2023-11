Boskalis heeft gistermiddag een grootschalige walstroomvoorziening in gebruik genomen op zijn locatie in de Waalhaven in Rotterdam. Bij dit servicecenter beschikt Boskalis over ligplaatsen waar schepen worden ge(de)mobiliseerd voor een variëteit aan eigen projecten. Vanaf nu zullen de afgemeerde schepen hun diesel-aangedreven generatoren uitschakelen en gebruikmaken van groene walstroom. Daarnaast zal de walstroominstallatie van Rotterdam Shore Power, een joint venture van Eneco en Havenbedrijf Rotterdam, worden ingezet voor een variëteit aan elektrisch materieel dat Boskalis inzet voor de uitvoering van projecten in de regio.

De walstroominstallatie levert naar verwachting 2 GWh groene stroom per jaar, wat resulteert in een jaarlijkse CO2-reductie van 1.600 ton. Daarnaast draagt walstroom aanzienlijk bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit door een vermindering van fijnstof- en stikstofuitstoot en draagt het positief bij aan de leefomgeving door een daling van het geluidsniveau.

De nieuwe walstroominstallatie is de tweede die is aangelegd door Rotterdam Shore Power. Eneco en Havenbedrijf Rotterdam willen de haven snel vergroenen. Jaarlijks doen tienduizenden schepen de Rotterdamse haven aan. Door walstroom kunnen zij hun dieselmotoren uit laten als ze aan de kade liggen. In 2030 moet minstens 90 procent van de offshoreschepen, veerboten, cruiseschepen, roll-on-roll-offschepen en containerschepen in Rotterdam gebruik maken van walstroom, wat zo’n 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof scheelt. De nieuwe walstroominstallatie bij Boskalis is daarmee een nieuwe stap naar een schonere haven.

Boskalis heeft de netaansluiting van de walstroominstallatie in eigen beheer gerealiseerd, maar Rotterdam Shore Power is eigenaar van de installatie. Eneco levert groene stroom voor de installatie uit Eneco Hollandse Wind & Zon-bronnen. Het project wordt mede gefinancierd door de gemeente Rotterdam en de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.