De duurzame en herbruikbare luiers van Dragons’ Den-succes HappyBear nu landelijk verkrijgbaar

De duurzame en herbruikbare luiers van HappyBear zijn vanaf nu verkrijgbaar bij supermarktketen Hoogvliet. Ook liggen hun producten in de schappen bij Babypark en Babydump, de grootste babywinkels van Europa.

Natuurlijke materialen

HappyBear maakt luiers van natuurlijke materialen als bamboe, katoen en hennep. Niet alleen duurzaam en voordelig, doordat ze wasbaar en daarmee herbruikbaar zijn, maar ook modern qua design. Met leuke prints en een handige sluiting zijn het luiers die het milieu én de ouders ontzien. Naast luiers maakt HappyBear ook aanverwante producten, zoals hydrofiele doeken, wasnetten en zoogcompressen, die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. HappyBear-founder Jeffrey Scholten: “We vinden het fantastisch dat Hoogvliet, Babypark en Babydump onze producten in het assortiment opnemen, vanwege de duurzame kwaliteiten, en hopen dat snel meer retailers volgen.”

Orange Wings

Afgelopen maart haalde HappyBear, dat in 2018 werd opgericht, een investering binnen bij tv-programma Dragons’ Den. Door deze kapitaalinjectie van Shawn Harris en haar bedrijf Orange Wings kon de productie opgeschaald worden en was een bredere verspreiding van hun duurzame producten een feit. Voor volgend jaar zijn er plannen om extra stappen te zetten in de Belgische, Duitse en Zuid-Europese markt.

Restyling

De groei van de productie wordt door HappyBear aangegrepen om de website te restylen, zodat de producten ook online makkelijk te bestellen zijn, en het assortiment te verbreden. Zoals met de lancering van de All-in-one luier: qua gebruiksgemak lijkt hij op een wegwerpluier, maar dan mooier qua ontwerp, goedkoper in de aanschaf en beter voor het milieu en de baby’s die ze dragen.

Zichtbaarheid

Wouter van Kooij, category manager Hoogvliet supermarkten: “Als familiesupermarkt vinden we het belangrijk om duurzame alternatieven te vinden voor producten die dagelijks gebruikt worden. Het concept van HappyBear spreekt ons daarom ontzettend aan: minder afval, een goed product voor je baby én het is een Nederlands bedrijf. Daarnaast bespaar je ook nog eens € 1.000 ten opzichte van wegwerpluiers. Echt een product dat past bij ons.”

Inkoopafdeling Babypark: “Als toekomstige ouders zich bij ons oriënteren op de aanschaf van een nieuwe kinderwagen of ledikant, willen we ze meer te bieden hebben. De herbruikbare luier is een concept waar we erg in geloven en de vraag ernaar neemt alleen maar toe. Het is een primeur voor babyspeciaalzaken dat we deze nu, in samenwerking met HappyBear, toevoegen aan ons assortiment.”

Over HappyBear

HappyBear is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in moderne, wasbare luiers van natuurlijke materialen als bamboe, katoen en hennep. Met de leuke prints en eenvoudige sluiting is dit duurzame en voordelige alternatief perfect van geboorte tot zindelijkheid. HappyBear verkleint de afvalberg en daarmee de impact op het milieu aanzienlijk, ook omdat kinderen met wasbare luiers gemiddeld een jaar eerder zindelijk zijn. De luiers hebben een zeer hoog absorptieniveau, geven minder kans op allergische reacties en de kwaliteit is dusdanig dat ze ook geschikt zijn voor een tweede of derde kindje. Kortom: luiers met een goed verhaal, voor een betere toekomst. Hoe meer mensen kiezen voor HappyBear, hoe groter – of eigenlijk: kleiner – de impact wordt.