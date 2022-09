De Bonte Koe, een Schiedams familiebedrijf dat dit jaar haar 30-jarig bestaan viert, introduceert een nieuwe chocoladereep: Caramel Royal Kombu Seaweed. Deze vegan reep met 55% cacao, gekarameliseerde suiker en biologisch Royal Kombu zeewier uit Zeeland, is ontwikkeld in samenwerking met een ander Schiedams bedrijf, The Seaweed Company. Middels de verkoop van de zeewier reep draagt De Bonte Koe bij aan de biodiversiteit in de oceaan. Voor elke verkochte reep wordt een stuk zeewierboerderij aangebouwd ter grootte van een A4-tje. Daarnaast doneert De Bonte Koe voor elke reep een bedrag van €1 aan de Stichting Surfkids Shredding Senegal. De zeewier reep is verkrijgbaar in de winkels van De Bonte Koe in Schiedam, Den Haag en Rotterdam en online via de webshop.

Connor Klein, zoon van de Ierse oprichter Carmel Klein-Kelly en momenteel voorman van De Bonte Koe, is een grote fan van de zee. Als hij niet werkt, is hij aan het surfen. Het was zijn droom om een reep te ontwikkelen die zijn liefde voor chocolade en de golven weerspiegelt. Met de verkoop van de reep wordt zowel een surfteam in Dakar ondersteunt, en een stuk zeewierfarm ter grootte van een A4-tje gedoneerd aan The Seaweed Company. Zo wordt het eten van een chocoladereep met positieve sociale – en milieu impact gecombineerd.

Zeewier, een oceaan-vriendelijke keuze

De afgelopen jaren wordt zeewier langzaam aan steeds vaker gebruikt in gerechten, maar toch is het nu vooral nog bekend van de sushimaaltijd. Om zeewier voor het grote publiek toegankelijk te maken én de nog veelal onbekende positieve effecten van zeewier op het klimaat onder de aandacht te brengen, introduceert De Bonte Koe de allereerste reep met biologische zeewier uit Nederlandse wateren. Zeewier neemt onder andere aanzienlijke hoeveelheden CO2 op waardoor de oceaan ontzuurt. Dit werkt bevorderlijk voor de groei en het behoud van koraal en ander zeeleven.

Duurzame samenwerking met The Seaweed Company

Als duurzame speler in de chocoladewereld vindt De Bonte Koe het belangrijk om bij te dragen aan het behoud en de groei van zeewier. Daarom zijn De Bonte Koe en The Seaweed Company een unieke samenwerking aangegaan: voor elke verkochte reep Caramel Royal Kombu Seaweed wordt een deel zeewierboerderij ter grootte van een A4-tje bijgebouwd. Met hun zeewierboerderijen beoogt The Seaweed Company over de gehele wereld op een duurzame manier zeewier te kweken en gezonde en waardevolle toepassingen op basis van zeewier te ontwikkelen.

De zeewier reep is verkrijgbaar in de winkels van De Bonte Koe in Schiedam, Rotterdam en Den Haag, en online te bestellen op www.debontekoe.nl/product/caramel-zeewier/