North Sea Farmers en Brave New Food hebben de handen inéén geslagen om de drempels voor verpakkingsmaterialen en voedselproducten op basis van zeewier in de markt te verlagen. In de Seaweed Innovation Challenge, die 6 maart van start gaat, nodigen ze zeewierondernemers van over de hele wereld uit om hun meest veelbelovende en inspirerende producten en oplossingen te laten zien. In een live pitch-evenement, dat zal plaatsvinden in Den Haag, kunnen de beste innovators hun product of oplossing pitchen voor invloedrijke gevestigde bedrijven met een groot marktbereik in Europa. Het doel is om hiermee nieuwe samenwerkingen met marktpartijen tot stand te brengen, zodat zeewier straks in de meeste winkels ligt.

Veel consumenten zijn nog relatief onbekend met de toepassingen van zeewier, waardoor het nog maar in weinig huishoudens wordt gebruikt. En dat terwijl zeewierondernemers over allerlei innovatieve oplossingen beschikken voor verpakkingsmateriaal of als voedselverbeteraar. Tijdens de Seaweed Innovation Challenge, die 6 maart van start, mogen deze innovators hun zeewiertoepassingen pitchen aan grote marktpartijen, en tegelijkertijd aan een breder publiek tonen wat je allemaal met zeewier kunt.

In het eerste stadium van de Seaweed Innovation Challenge kunnen zeewier-innovators van over de hele wereld hun pitch inzenden op het online platform van Brave New Food. Iris Menger, markt coördinator bij North Sea Farmers, verwacht minstens 30 veelbelovende pitches. “Wij geloven in de potentie van zeewier en weten dat er sterke en goede ideeën klaarliggen. We moeten gewoon een manier vinden om ze in de markt te krijgen als alternatief voor de bestaande, minder duurzame producten. Met deze Challenge hopen we grote bedrijven te inspireren om samen te werken met de zeewierindustrie om deze transitie te versnellen. Duurzame en gezonde zeewierproducten in elk huishouden in Europa, dat is ons streven.”

Relevante Europese marktpartijen

Op het live pitch-evenement van 8 juni – dat zal plaatsvinden in Den Haag – zal een jury aanwezig zijn, bestaande uit retail groep Colruyt Group en internationaal verpakkingsbedrijf DS Smith. Daarnaast zullen er nóg twee relevante Europese marktpartijen onthuld worden gedurende de looptijd van de Challenge. Deze jury zal bepalen wie de Seaweed Innovation Challenge zal gaan winnen. De 4 winnaars winnen een één-op-één brainstormsessie met de bedrijven in de jury, media-aandacht via o.a. de kanalen van North Sea Farmers en Brave New Food en natuurlijk de kans om te netwerken met een groot aantal verschillende bedrijven en investeerders die ook bij het evenement aanwezig zullen zijn.

Milo Laureij van Brave New Food: “We zijn drie jaar geleden begonnen met het organiseren van dit soort innovatie challenges. Het is een effectieve manier om grote bedrijven bewust te maken van de vooruitstrevende innovaties die er zijn. In vorige challenges hebben we meer dan 800 pitches van bedrijven van over de hele wereld weten aan te trekken. Veel van hen hebben waardevolle contacten opgedaan die hebben geleid tot samenwerkingen. We zijn inmiddels al een paar jaar lid van North Sea Farmers, omdat we veel potentie zien in zeewier als veelzijdig product. Daarom bundelen we onze krachten in deze Challenge. We hebben hoge verwachtingen van deze Seaweed Innovation Challenge en we gaan ervanuit dat ook hier weer interessante en waardevolle samenwerkingen worden opgebouwd.”

Over zeewier

Zeewier is een veelzijdig grondstof die op grote schaal in Europa verbouwd kan worden op een duurzame en natuur-inclusieve manier. Het is een lokaal gewas dat geen gebruik maakt van schaars land of zoet water om te groeien. Het kan worden gebruikt in veel verschillende dagelijkse toepassingen op het gebied van voedsel, diervoeding, biostimulanten en biomaterialen. Deze op zeewier gebaseerde producten zijn vaak een duurzamer alternatief voor bestaande producten die nu nog worden gemaakt van fossiele brandstoffen.

Toch blijft het een uitdaging om klanten en consumenten te vinden voor deze vooruitstrevende producten. Maar met een wereldpopulatie die alsmaar blijft groeien, groeit de vraag naar voedsel en plastics mee. We hebben dus alternatieve oplossingen nodig; hoe eerder hoe beter. De Seaweed Innovation Challenge kan daar een rol in spelen.

Foto: Jurriaan Brobbel Fotografie