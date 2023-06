Vier internationale startups hebben de Seaweed Innovation Challenge gewonnen door hun op zeewier gebaseerde voedsel- en verpakkingsinnovaties te presenteren. De pitch wedstrijd, die donderdag 8 juni plaatsvond in de Oude Kerk in Scheveningen, was onderdeel van de eerste editie van North Sea Seaweed, een evenement van de brancheorganisatie van zeewier North Sea Farmers.

De winnaars zijn:

Seaweed Food Solutions uit Nederland presenteert een plantaardige sparerib gemaakt van zeewier en jackfruit. De innovatieve snack zou ‘sappig, hartig, vlezig en zelfs beter dan het origineel’ zijn.

BettaF!sh uit Duitsland creëert plantaardige tonijn gemaakt van zeewier. Hun doel is om meer op zeewier gebaseerde alternatieven te ontwikkelen voor alle voedselcategorieën.

Kelpi uit het Verenigd Koninkrijk, dat hoogwaardige bioplastics maakt op basis van zeewier. Hun verpakkingen zijn geschikt voor thuiscompostering en ontbinden in minder dan een jaar.

Seaweed & Co. produceert duurzame zeewieringrediënten genaamd PureSea in het Verenigd Koninkrijk. PureSea kan verwerkt worden in veel verschillende soorten voedsel en voedingsmiddelen.

Tijdens de Seaweed Innovation Challenge konden startups wereldwijd hun pitches insturen op het innovatieplatform van Brave New Food. De organisator North Sea Farmers ontving 30 inzendingen met een breed scala aan voedsel- en verpakkingsinnovaties waarin zeewier is gebruikt. De deelnemers kwamen uit 13 verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Tanzania en Mexico.

Het team van North Sea Farmers selecteerde samen met de juryleden van Amazon, Nestlé, Colruyt Group, DS Smith en innovatiepartner Brave New Food tien finalisten. Het eten van zeewier of verwerken van de vezels tot verpakkingen is in dit deel van de westerse wereld nog lang geen gemeengoed. De finalisten zijn stuk voor stuk bedrijven die de potentie van zeewier zien als voedsel of als alternatief in verpakkingen. Deze overige ambitieuze startups presenteerden 8 juni hun innovatieve oplossingen aan de jury, die deuren kan openen naar een groter publiek, met pitches en een zeewiermarkt waar hun producten geproefd en bekeken konden worden.

De overige finalisten, die wel mochten pitchen maar het niet tot de eindstreep haalden, waren:

Dutch Seaweed Group maakt de eerste biologische wakame salade uit Nederland. Dit lokale product heeft niet alleen goede voedingswaarden, maar draagt ook bij aan een beter klimaat.

Dutch Weed Burger beweert de beste burger ter wereld te maken, voor de wereld – van zeewier. 100% plantaardig en boordevol eiwitten.

Olijck Foods is een Nederlands voedselbedrijf dat twee unieke merken aanbiedt waarin zeewier de hoofdrol speelt: Meat-You-Halfway (hybride vlees) en Sea Veggies (plantaardige voedselproducten).

B’ZEOS, een Noors greentech bedrijf dat innovatieve verpakkingsoplossingen ontwikkelt. Hun producten zijn volledig op zeewier gebaseerd en biologisch afbreekbaar.

FlexSea uit het Verenigd Koninkrijk is een startup die verpakkingsoplossingen op basis van zeewier maakt. Het is 100% eetbaar, wat veel nieuwe verpakkingsmogelijkheden opent.

Oceanium, ook uit het VK, produceert innovatieve ingrediënten voor voeding, gezondheidsproducten en materialen, gemaakt van duurzaam verbouwd zeewier, waaronder een speciale inkt gemaakt van zeewier.

De jury was verrast over de grote variëteit waarmee zeewier kan worden toegepast in ons voedsel en onze verpakkingen. Eef Brouwers, Manager en medeoprichter van North Sea Farmers, over het event: “Vandaag hebben we weer gezien dat er veel vragen zijn over alle innovaties op het gebied van zeewier. Vragen als: hoe werkt het, en hoe krijgen we dat de consument even enthousiast wordt als wij? Er is steeds meer interesse voor zeewier. Ik denk dat we heel dicht bij een doorbraak zijn. In een productlijn of in een andere markt. Ik hoop dat dit evenement zeewierondernemers en marktpartijen daar weer een stapje dichter brengt.’

De 10 startups presenteerden aan een publiek van toonaangevende retailers, voedingsbedrijven, investeerders en andere experts uit de sector. Elke startup kreeg 2 minuten de tijd om hun idee te pitchen, voordat ze vragen van het jurypanel konden beantwoorden. Eric Klarenbeek, zeewierkunstenaar, ontwerper en ondernemer bij Klarenbeek & Dros en Weedware presenteerde dit besloten evenement.