De Bijenkorf breidt duurzamer assortiment uit

De Bijenkorf breidt het vintage en tweedehands assortiment uit met nieuwe merken en geeft onder de noemer De Toekomst is Groen meer aandacht aan duurzamere producten, merken en groene services zoals verhuur. De ambitie van de Bijenkorf is om in 2025 alleen nog duurzamere merken te verkopen.

Vintage mode en accessoires

Nieuwe merken die de Bijenkorf toevoegt aan het duurzamere assortiment zijn vintage en tweedehands collecties van Jutka & Riska en The Collectives die zowel in de webshop als in de winkels verkrijgbaar zijn. In de winkels zullen reizende pop-ups komen van Etoile Luxury Vintage en van O My Bag. Verder wordt er meer ruimte en aanbod gegeven aan navul-verpakkingen voor wonen en cosmetica. Uit onderzoek dat in opdracht van de Bijenkorf werd uitgevoerd bleek dat bijna de helft van de consumenten (47,4 procent) ervoor openstaat tweedehands kleding te kopen wanneer dit aangeboden wordt.

De toekomst is groen presenteert groene services en groene sessies

De Bijenkorf wil klanten inspireren bewuster met kleding om te gaan en hier goed voor te zorgen. Zo biedt de Bijenkorf, in samenwerking met leveranciers en specialisten, de mogelijkheid kleding te vermaken. Vanaf september kunnen klanten in samenwerking met The Table servies in huis halen middels de nieuwe verhuurservice met als resultaat een prachtig gedekte tafel inclusief styling tips. Ninke Gijzel, Directeur inkoop: “Met de uitbreiding van ons vintage en tweedehands aanbod en groene services zoals verhuur wil de Bijenkorf alternatieven bieden naast het bestaande duurzamere aanbod. We hopen zo klanten te inspireren om (nog) meer duurzamere keuzes te maken.”

Verder organiseert de Bijenkorf elke maand een Groene Sessie. Tijdens deze sessies gaat host Willa Stoutenbeek in gesprek met verschillende gasten en merken rondom duurzame thema’s. De eerstvolgende sessie op 6 augustus gaat over ‘Het kopen van de toekomst’ en is online bij te wonen. Inschrijven kan op de website van de Bijenkorf.

Creatief talent

Vanaf 16 augustus is in alle winkels een expositie van fotografe Lotte van Raalte te zien. Zij maakte een exclusieve serie die in beperkte oplage te koop zal zijn. De volledige opbrengst gaat naar Staatsbosbeheer voor het behoud van de biodiversiteit en de wilde bij in Nederland. Tot slot zal eind augustus vanuit Room on the Roof, het artist-in-residence programma van de Bijenkorf, het resultaat van een samenwerking met label Ninamounah getoond worden waarbij in wordt gegaan op de thematiek circulariteit. Meer over de Toekomst is Groen is te vinden op de website van de Bijenkorf en op het platform www.detoekomstisgroen.com.