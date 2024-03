Tijdens de Week van de Circulaire Economie lanceert de Bijenkorf de nieuwe duurzaamheidsambities voor 2030. De afgelopen jaren heeft het warenhuis al grote stappen gezet op dit gebied. Zo werd de eigen CO 2 -uitstoot in vijf jaar tijd bijna gehalveerd en het assortiment duurzamere producten en diensten fors uitgebreid. In 2023 kwam ruim 16% van de omzet uit duurzamere producten en diensten.

Al sinds 2016 vertaalt de Bijenkorf de missie om ‘het meest inspirerende, creatieve en duurzame warenhuis te zijn, waar iedereen zich bijzonder kan voelen’ naar concrete doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het warenhuis was de eerste Nederlandse retailer die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekende en stopte als eerste met de verkoop van bont, mohair, angora, exotische huiden en schadelijke glitters in cosmetica. Ondanks de uitdagingen binnen de huidige retailmarkt gaat de Bijenkorf voor een nieuwe brede en ambitieuze duurzaamheidsstrategie, bestaande uit tien beloften voor een duurzame toekomst.

Giovanni Colauto, CEO de Bijenkorf: “In Nederland hebben wij als warenhuis een voorbeeldrol in de retail. We hadden als een van de eerste warenhuizen wereldwijd een CO₂-doelstelling in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en zetten nu de volgende stappen door de circulaire economie te omarmen en onze eerdere doelstellingen uit te breiden en aan te scherpen.”

Een belangrijke nieuwe belofte is dat een derde van alle verkopen een circulair karakter heeft in 2030. Voorbeelden van circulaire producten en diensten zijn vintage producten en reparatie- en onderhoudsservices voor sneakers en tassen. Hierdoor gaan producten vaker en langer mee en hoeven ze niet steeds vervangen te worden door iets nieuws.

Voor de merkpartners van de Bijenkorf is een belangrijke rol weggelegd bij het realiseren van de duurzaamheidsambities. De Bijenkorf zet zich samen met hen in voor het verbeteren van de arbeids- en leefomstandigheden in de toeleveringsketens, en is daarnaast continu met ze in gesprek over klimaatdoelstellingen en materiaaleisen. Ook goed werkgeverschap is een belangrijk onderdeel van de vernieuwde duurzaamheidsambities. De Bijenkorf belooft een inclusieve en diverse organisatie te zijn, waarin iedereen gelijkwaardig is en dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt om te blijven floreren.

Chiel van Leeuwen, Hoofd Duurzaamheid, Communicatie & PR de Bijenkorf: “Samenwerken met onze merken is voor ons als warenhuis cruciaal om onze beloften waar te maken. Deze reis naar een duurzame toekomst kunnen we alleen samen maken. We kijken ernaar uit de succesvolle samenwerking voort te zetten.”

Meer informatie over de beloften van de Bijenkorf is hier te vinden.