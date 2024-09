Danone Nederland en Too Good To Go zijn na een succesvolle pilot gestart met een samenwerking om voedselverspilling tegen te gaan. Danone producten zoals plantaardige Alpro dranken en Olvarit maaltijden die nog geschikt zijn voor consumptie, maar niet meer regulier verkocht kunnen worden, krijgen een tweede kans via Too Good To Go Magic Pakketten. Die Magic Pakketten worden verkocht via de Too Good To Go-app en rechtstreeks bij consumenten thuisbezorgd. In de eerste paar maanden van de samenwerking werden al 180.000 producten gered van verspilling.

Ryan van der Vegte, Account Manager bij Danone, benadrukt het belang van deze samenwerking: “Het verminderen van voedselverspilling is een van onze grote prioriteiten, waarbij we kijken naar de hele keten. Dit is een mooi voorbeeld van het tegengaan van voedselverspilling aan het einde van de keten, terwijl tegelijkertijd mensen kennis kunnen maken met onze producten. De samenwerking tussen Danone Nederland en Too Good To Go Nederland vind ik ook mooi, gezien we beide B Corp zijn en een maatschappelijke missie nastreven.”

Flint van Dijk, Partner Manager bij Too Good To Go Nederland over deze samenwerking: “Het is fantastisch om bekende merken als Alpro en Olvarit in onze Magic Pakketten te kunnen aanbieden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om voedselverspilling tegen te gaan. De Magic Pakketten bieden niet alleen een uitkomst voor de fabrikant, maar ook voor de consument en de planeet. We hebben berekend dat het redden van 1 kg voedsel gemiddeld 2,7 kg CO2e-uitstoot en het onnodige gebruik van 810 liter water voorkomt. Een win-win-win oplossing waar een groeiend aantal bedrijven de waarde van inziet. De samenwerking met Danone begon als pilot, maar groeide al snel uit tot een succes. Ik kijk ernaar uit de komende periode tot een nog groter succes te maken.”

Danone Impact Journey

Danone werkt vanuit de visie dat de gezondheid van mensen en die van de planeet nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom stelt Danone gezondheidsdoelen voor de producten, en milieudoelen om natuur te beschermen, onder de vlag van de Danone Impact Journey. Momenteel is de voedselketen volgens het IPCC verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de wereldwijd uitstoot. Dat moet en kan minder, daarom zet Danone zich in voor regeneratieve landbouw, koolstofarmere verpakkingssystemen en het verminderen van methaanuitstoot. Danone heeft zich als doel gesteld over de gehele waardeketen afval te verminderen, en voedselafval dat niet geschikt is voor menselijke of dierlijke consumptie of biomateriaalverwerking zelfs te halveren tegen 2030 (ten opzichte van 2020).