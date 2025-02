Twee jaar nadat de NGO ClientEarth een rechtszaak aanspande tegen de voedselgigant Danone, samen met haar Franse partners Surfrider Europe en Zero Waste France, is er een overeenkomst bereikt en is de rechtszaak afgelopen.

Wanneer begon de Danone-zaak?

In januari 2023 heeft ClientEarth samen met haar partners Danone voor de rechter gedaagd omdat het bedrijf niet voldeed aan zijn waakzaamheidsplicht rondom plastic.

Danone is een in Frankrijk gevestigd bedrijf achter bekende internationale merken zoals Evian, Activia en Volvic. De aanklagers beweerden dat het plasticgebruik van het bedrijf in strijd is met een belangrijke Franse wet die vereist dat bedrijven de impact van hun activiteiten op het milieu, de gezondheid en de mensenrechten erkennen en aanpakken.

In september 2022 hebben de aanklagers juridische waarschuwingen afgegeven aan Danone en een aantal andere bedrijven, waaronder Nestlé France en McDonald’s France, omdat ze de risico’s met betrekking tot de plasticvervuiling die ze produceren, niet adequaat aanpakten. Danone reageerde, maar “we vonden het niet goed genoeg”. Daarom is er een rechtszaak aangespannen.

Maanden later publiceerde Danone een nieuw document waarin de aanpak van vervuiling en rechtenkwesties gedetailleerd moest worden beschreven: een nieuw ‘waakzaamheidsplan’. “We vonden het nog steeds niet goed genoeg. Kort daarna gingen we naar onze eerste rechtszitting.”

In september 2023 gaf de rechter opdracht dat de volgende fase in de zaak tegen Danone was om te bemiddelen met het bedrijf. Zo kregen de aanklagers de kans om onze eisen gedetailleerd te bespreken, onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Een jaar later is er een overeenkomst bereikt met Danone.

Wat is er overeengekomen?

Deze overeenkomst resulteerde in vier toezeggingen van Danone:

1. Een update van de verschillende risico’s met betrekking tot het gebruik van plastic, in haar waakzaamheidsplan (het waakzaamheidsplan is een belangrijke vereiste in de Franse wetgeving voor bedrijven boven een bepaalde omvang).

2. De versterking van een beleid voor het beperken en voorkomen van de risico’s die verband houden met het gebruik van plastic, met name de implementatie door Danone van hergebruikoplossingen.

3. De publicatie van haar plasticvoetafdruk.

4. Het houden van een jaarlijkse vergadering van 2025 tot 2027 tussen ClientEarth en onze partners, en Danone.

Als onderdeel van de bemiddeling heeft Danone haar waakzaamheidsplan bijgewerkt. Het geeft nu ook aan dat het gebruik van plastic, met name in de verpakking, waarschijnlijk een opvallend risico oplevert “voor water, lucht, bodem, klimaat, mensenrechten en gezondheid”, de risico’s die verband houden met de aanwezigheid van gevoelige stoffen in plastic in het bijzonder. Danone zegt bovendien dat het de wetenschappelijke ontwikkeling van de mogelijke gevolgen van microplastics nauwlettend volgt.