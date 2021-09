Curver start activatie rond het duurzaam bewaren en besparen van voedsel

Curver heeft al tientallen jaren een autoriteitspositie op het gebied van opbergoplossingen voor in en om het huis, zo ook voor het bewaren van voedsel. Het merk gaat met de fraaie Smart Eco collectie een stap verder: De range met vershouddozen biedt alle handvatten om het bewaren van voedsel zo makkelijk mogelijk te maken en is tevens gemaakt van 100% gerecycled plastic. Vanaf 6 september start het merk de activatie ‘Duurzaam Bewaren & Besparen’. De campagne maakt mensen met concrete tips bewust van hoe zij voedsel op een veilige en duurzame manier vers kunnen houden, zowel thuis als on the go, om zodoende voedselverspilling tegen te gaan en daarmee kosten te besparen. De Curver Smart Eco-lijn met een brede range aan vershouddozen speelt hierin een belangrijke rol. De campagne sluit bovendien naadloos aan bij het partnership van Curver met de Verspillingsvrije Week (van 7 tot 13 september 2021) en een ruime donatie aan Voedselbanken Nederland.

Curver heeft een sterke duurzaamheidsambitie en gebruikt waar mogelijk gerecyclede materialen voor haar producten. Maartje Muskens, Senior Trade Marketeer Curver Benelux: “Van origine maken wij hoogwaardige producten om spullen goed te kunnen opbergen, organiseren en bewaren. Waar het aankomt op het bewaren van voedingsmiddelen is in de markt veel te winnen. In deze tijdgeest voelt niemand zich nog goed bij het moeten weggooien van voedsel. Wij bieden daarvoor een goede oplossing: Onze Smart Eco vershouddozen hebben alles in zich om het bewaren en vers houden van voedsel makkelijk te maken voor consumenten. Ze zijn zowel duurzaam als kostenbesparend. Het is fantastisch dat we nu, parallel aan onze Duurzaam Bewaren & Besparen activatie, samen met de Verspillingsvrije week kunnen optrekken in onze gezamenlijke ambitie om voedselverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan.”

Duurzaam Bewaren & Besparen

De Curver Duurzaam Bewaren & Besparen activatie omvat uitgebreide communicatie op de winkelvloer en online. Daarnaast zijn verschillende food- en lifestyle influencers betrokken bij de campagne en is er ruime zichtbaarheid op de owned kanalen van Curver. In de communicatie staat het informeren van consumenten met tips, recepten en een grote variatie aan mogelijkheden om voedsel zo efficiënt mogelijk te bewaren (bijvoorbeeld door middel van het invriezen van porties) centraal. Bovendien worden consumenten middels de campagne gewezen op de besparing van kosten door voedsel goed te bewaren en dus minder weg te hoeven gooien.

Partnership Verspillingsvrije Week en donatie Voedselbanken Nederland

De Verspillingsvrije week is een initiatief van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en duurt van 7 tot en met 13 september. De stichting moedigt zowel consumenten als bedrijven in de gehele keten aan om verspilling te verminderen en voorkomen, om in 2030 50% minder voedselverspilling te hebben. Het gaat om miljoenen kilo’s per week. Naast het partnership voor de Verspillingsvrije Week doet Curver een donatie van meer dan 1.000 sets Curver vershouddozen aan Voedselbanken Tilburg en Breda, beiden gelegen dicht bij het kantoor van Keter Benelux in Rijen. Deze sets zullen tijdens de Verspillingsvrije Week worden uitgedeeld, zodat ook zij die minder te besteden hebben geld kunnen besparen en voedselverspilling kunnen tegengaan.

Curver Smart Eco collectie

De Curver Smart Eco-lijn voor het bewaren van voedsel werd dit jaar gelanceerd en wordt gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen. De collectie omvat lunchboxen voor on the go, magnetroncontainers en vershoudbakken in verschillende formaten. Het zijn de perfecte tools om voedsel langer vers te houden en spelen om die reden de hoofdrol in de Duurzaam Bewaren & Besparen campagne. De lijn wordt in de EU geproduceerd met inachtneming van alle voedselveiligheidsvoorschriften. De Smart Eco-lijn is recent genomineerd voor de Plastics Recycling Awards Europe 2021 in de categorie Huishoudelijke en Vrijetijdsproducten. Op 5 november 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt.