The Good Roll, het toiletpapierbedrijf dat bekendstaat om zijn toiletrollen van 100% bamboe en gerecycled papier, start een nieuwe campagne om het taboe rond bruin toiletpapier te doorbreken. Hoewel wit toiletpapier al decennialang als norm geldt, is het papier van nature niet wit. Met de campagne ‘Bruin, omdat er geen shit in zit’ wil The Good Roll aandacht vragen voor de verborgen impact van een product dat we dagelijks gebruiken.

Toiletpapier is een product waar zelden bij wordt stilgestaan. Het wordt dagelijks gebruikt, maar nauwelijks bevraagd. De kleur wit wordt vaak gezien als neutraal en schoon, terwijl die kleur het resultaat is van bewuste keuzes in het productieproces. “Over die keuzes, het negatieve effect en over het alternatief, wordt nog maar weinig gesproken,” aldus Melle Schellekens, founder van The Good Roll.

Een onzichtbaar proces met zichtbare gevolgen

Heb je ooit witte bomen of bamboe gezien? Precies. De natuurlijke kleur van papier, of het nu van hout of bamboe wordt gemaakt, is bruin of beige. Om toiletpapier wit te krijgen, is daarom een bleekproces nodig. Daarbij worden meestal chemische stoffen gebruikt die impact kunnen hebben op natuur en waterkwaliteit. Het bleken kost bovendien grote hoeveelheden water en energie. Bij sommige bleekprocessen kunnen ongewenste bijproducten ontstaan, zoals dioxines. Die kunnen via afvalwater in het milieu terechtkomen en zo bijdragen aan vervuiling van rivieren en meren. Over dioxines bestaan daarnaast zorgen vanwege mogelijke effecten op de gezondheid bij langdurige blootstelling1.

Van schuurpapier naar zacht bruin toiletpapier

Wit toiletpapier werd vanaf de jaren ’50 steeds meer de standaard, mede dankzij marketing die de kleur wit koppelde aan hygiëne en luxe. Die associatie is echter vooral cultureel bepaald: in landen als Frankrijk en Portugal is ongebleekt of lichtbruin toiletpapier al veel meer geaccepteerd. In Nederland ligt dat anders, merkt Schellekens op: “Hier bestaat nog altijd die negatieve associatie dat bruin toiletpapier schuurpapier is.” Niet helemaal onterecht, want in de jaren ’80 en ’90 werd gerecycled toiletpapier vaak gemaakt van krantenpapier en reststromen met korte vezels, waardoor het stevig moest worden samengeperst en weinig comfort bood. “Maar die tijd is voorbij,” vervolgt Melle. “Dankzij nieuwe technieken is ongebleekt toiletpapier van bamboe of gerecycled papier inmiddels net zo zacht en sterk als wit papier.”

Toch is wereldwijd nog altijd meer dan 90% van het toiletpapier wit gebleekt2. Tegelijkertijd is toiletpapier een dagelijks product met enorme impact: gemiddeld verbruikt elke Nederlander circa 12 kilo toiletpapier per jaar, zo’n 100 rollen per persoon. En terwijl de vraag naar duurzamere alternatieven groeit, wordt wereldwijd nog maar 9% van het toiletpapier gemaakt van gerecycled papier en/of bamboe3.

Bruin als gevolg van keuzes

The Good Roll kiest daarom bewust voor ongebleekt toiletpapier gemaakt van 100% bamboe uit Ghana. Papier zonder chloor, formaldehyde en onnodige chemicaliën. Gewoon bamboepapier in zijn natuurlijke mooie bruine kleur. “De bruine kleur vertelt precies wat we niet hebben gedaan,” legt Melle uit. ‘’Wij voegen geen bleekmiddelen toe. Daarnaast kan de tint licht variëren per productie, afhankelijk van de natuurlijke kleur van de bamboevezels, precies zoals dat hoort bij een onbewerkt natuurproduct.’’

Volledig over op 100% bamboe

In 2026 gaat The Good Roll volledig over op toiletpapier van 100% bamboe. Bamboe groeit tot dertig keer sneller dan bomen, heeft geen kunstmest of pesticiden nodig en verbruikt aanzienlijk minder water. Bovendien produceert bamboe ongeveer 30% meer zuurstof en neemt het circa 35% meer CO₂ op dan vergelijkbare boomsoorten. Daarnaast groeit bamboe na de oogst vanzelf weer aan, zonder dat er opnieuw geplant hoeft te worden. Omdat bamboe klimaatbestendig is en weinig onderhoud vraagt, biedt het boeren in Ghana een betrouwbare en additionele bron van inkomen. Boeren die The Good Roll voorzien van bamboe ontvangen daarbij een vaste prijs. Op basis van intern onderzoek verdienen deelnemende boeren gemiddeld 59% meer inkomen dan vóór de samenwerking met The Good Roll.

Van taboe naar normalisering

Met de campagne ‘Bruin, omdat er geen shit in zit.’ wil The Good Roll het gedrag normaliseren om bewust te kiezen voor ongebleekt toiletpapier. “We willen de discussie openen over wat ‘schoon’ eigenlijk betekent. Wit voelt schoon, maar hoe het wit wordt gemaakt, is lang niet altijd schoon. We hopen dat mensen na deze campagne anders kijken naar wc-papier en bewuster kiezen voor het product dat ze iedere dag gebruiken,” vertelt Melle. The Good Roll ziet zichzelf dan ook als systeemveranderaar: “We dagen niet alleen de markt uit, we stellen ook de definitie van normaal ter discussie. Want de beste keuze is vaak de simpelste: gewoon niks toevoegen.”