Coronacrisis leidt tot betere hygiëne én grote rioolproblemen, BUTTLER biedt oplossing

Sinds het begin van de coronacrisis let de gemiddelde Nederlander meer op zijn hygiëne dan ooit tevoren. En dat is een goed ontwikkeling. Minder positief is dat daardoor het gebruik van vochtige doekjes sterk is toegenomen. Die doekjes worden vaak door het toilet gespoeld, wat tot grote problemen leidt bij waterzuiveringsinstallaties en rioleringen. Het Nederlandse BUTTLER Toiletpapier Spray gaat de strijd aan tegen deze vorm van vervuiling en is de koploper in de strijd tegen vochtige doekjes in het riool.

Coronacrisis

Nederlanders zijn zich door de coronacrisis veel meer bewust van het belang van een goede hygiëne. We zijn steeds meer gaan desinfecteren om verspreiding van het virus te tegen te gaan. Daardoor gebruiken we ook veel meer vochtige doekjes (billendoekjes, schoonmaakdoekjes e.d.), die vaak in het toilet worden gegooid. En dat zorgt voor veel verstoppingen in het riool en problemen met rioolpompen en filters. Vochtige doekjes zijn een stuk steviger en dikker dan regulier toiletpapier en waterzuiveringsinstallaties kunnen deze niet verwerken. Met alle gevolgen van dien. Hugo Gastkemper, directeur van Rioned (een koepelorganisatie van stedelijk waterbeheer in Nederland): ‘’Het grote nadeel van het gebruik van deze doekjes is dat er de afgelopen periode veel meer rioolverstoppingen zijn dan normaal het geval is.’’

Milieuvervuiler

Ook Schone Rivieren, een organisatie die onderzoek doet naar zwerfafval in rivieren, signaleert dit probleem. Bij de voorjaarsmeting maakte de grootste afvalonderzoeksorganisatie in de Nederlandse rivierdelta bekend dat 90 procent van het gevonden rivierafval bestaat uit plastic. Hieronder vallen ook de vervuilende vochtige doekjes, die voor ca. 70 procent uit plastic bestaan en dus ook enorm belastend zijn voor het milieu. [Bron: Schone Rivieren Resultaten Voorjaarsmeting 2020]

Milieuvriendelijk en goedkoop alternatief

Het Nederlandse BUTTLER Toiletpapier Spray is speciaal ontwikkeld om het gebruik van vochtige doekjes te verminderen. De spray heeft als enorm voordeel dat hij volledig doorspoelbaar en duurzaam is. Door het op regulier toiletpapier te spuiten, maak je er heel eenvoudig vochtig toiletpapier van. Op die manier draag je bij aan het verminderen van de enorme hoeveelheid plastic, microplastic en ander materiaal die in het riool belandt.

Buttler biedt een zelfde frisheid, reinigende werking en comfort als vochtige doekjes. Een flesje van de verfrissende spray staat gelijk aan 10 à 12 pakjes vochtig toiletpapier en is daarmee ook aanzienlijk goedkoper in gebruik. Dit 100% Nederlandse product bestaat voor 99% uit natuurlijke materialen, die lokaal worden geproduceerd.

De BUTTLER-producten – er is een flesje met spuitdopje en een navulverpakking verkrijgbaar – zijn online te bestellen. Beide producten worden zo verpakt dat ze door de brievenbus passen.