Corona als kantelpunt: lokaal eten neemt vlucht

Door de coronacrisis en het sluiten van de horeca kunnen veel lokale voedselproducenten hun reguliere afzet niet meer kwijt. Zij zoeken creatieve oplossingen om hun brood, zuivel, verse groenten en fruit direct te verkopen aan de consument. Samuel Levie, worstmaker én medeoprichter van campagnebureau Food Cabinet, zette twee weken geleden met een aantal andere Amsterdamse producenten de eerste Support Your Locals foodbox op en spoorde anderen aan hetzelfde te doen. Inmiddels bruist het van de lokale voedselaanbieders verspreid door heel Nederland. Deze beweging, die organisch ontstond, wordt nu in samenwerking met de Taskforce Korte Keten uitgebreid naar een landelijke campagne waarin lokale producenten de hoofdrol spelen. Vanaf vandaag zijn alle ‘Support Your Locals’ initiatieven, van foodbox tot boerderijwinkel, te vinden op www.supportyourlocalsnl.nl. Via deze website kunnen consumenten makkelijk de weg vinden naar een voedselproducent of foodbox bij hen in de buurt, lokale helden direct steunen en tegelijkertijd genieten van lekkere, gezonde en duurzame producten.

Maak het verschil, Support Your Locals

De landelijke beweging Support Your Locals roept heel Nederland op om zoveel mogelijk lokale voedselproducenten te steunen en vanaf nu te kiezen voor lokaal, en te streven naar kortere voedselketens nu én na de crisis. Van de speciaalzaak om de hoek tot de boerderij aan rand van de stad. Kortere voedselketens helpen de C02-uitstoot van de logistiek te beperken, zorgen voor een eerlijke prijs voor de producent en vergroten het voedselbewustzijn. Op www.supportyourlocalsnl.nl bundelen inmiddels meer dan 50 – and counting – lokale voedselproducenten hun krachten en zijn tientallen foodboxen te vinden die ontstonden uit nieuwe samenwerkingen. Samuel Levie: “Deze crisis levert veel uitdagingen op die we nu moeten oplossen zodat lokale voedselproducenten overeind blijven en straks weer aan onder meer de horeca kunnen leveren. Naast de korte termijn uitdagingen, legt deze crisis ook een groot structureel probleem bloot: de voedselketen in ons land kán en móet korter.” De Taskforce Korte Keten helpt lokale voedselproducenten bij de missie om korte voedselketens op te zetten. “De crisis maakt onze wereld een stuk kleiner. Het belang van overzichtelijke voedselketens waar we zelf invloed op hebben is zowel voor producent als consument belangrijker dan ooit. Laten we daarom deze crisis gebruiken om meer robuuste korte ketens op te zetten. Dat levert lekkerder en beter eten voor iedereen. Met deze campagne maken we lokaal voedsel heel zichtbaar en vindbaar voor de consument”, aldus Drees Peter van den Bosch, voorzitter van stichting Taskforce Korte Keten.

Nieuwe korte keten initiatieven | van Zuidwolde tot Zeeuws-Vlaanderen

In heel Nederland scharen bestaande en nieuwe korte keten initiatieven zich onder de vlag van #supportyourlocalsNL. Van boerderijwinkels tot bakkers en ambachtelijke brouwers tot kaasmakers. Naast het bestaande aanbod van lokale producenten zijn er door de coronacrisis talloze nieuwe initiatieven ontstaan, verspreid door heel Nederland. Het complete overzicht met alle Support Your Locals initiatieven, foodboxen en aanbieders is hier te vinden en wordt momenteel dagelijks uitgebreid met initiatieven die zich bij de landelijke beweging aansluiten. Hieronder een greep uit lokale initiatieven die de afgelopen twee weken van de grond kwamen in onder meer Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Holland.