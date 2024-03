Fresh food & coffee café Anne&Max lanceert vandaag de Brandt & Levie Hotdog in samenwerking met chef Samuel Levie. Deze exclusieve maandspecial is gemaakt met een worst die bestaat uit 35% groente en 65% verantwoord vlees en is gedurende de hele maand maart te bestellen in alle dertig Anne&Max vestigingen in Nederland. De Brandt & Levie Hotdog weerspiegelt de missie van beide ondernemingen om consumenten stapsgewijs mee te nemen in de wereld van planeetaardige voeding.

Planeetaardige hotdog

De speciale worst wordt net als de klassieke variant op beukenhout gerookt in de worstmakerij van Brandt & Levie. Inmiddels vormt deze worst rond de 20% van het totaal aantal verkopen hotdog worsten van Brandt & Levie. Om nog meer mensen kennis te laten maken met dit planeetaardige alternatief besloten Wobbe van Zoelen, oprichter van Anne&Max, en Samuel Levie hun krachten te bundelen. Samen met Lars van Leijen, chef en menu-curator van Anne&Max, bedachten zij de Brandt & Levie Hotdog. Deze maandspecial bestaat uit verantwoord vlees, lokaal geoogste bieten, kikkererwten, verse coleslaw, dukkah en biologische bietenketchup.

Gezamenlijke missie

Met de Brandt & Levie Hotdog willen Anne&Max en Samuel Levie de aandacht vestigen op de eiwittransitie richting een steeds plantaardiger dieet. Minder vleesconsumptie zorgt voor lagere uitstoot van broeikasgassen, behoud van ecosystemen en het verkleinen van de druk op natuurlijke hulpbronnen. Door een alternatief te bieden dat zowel goed smaakt als goed voelt, laten zij zien dat duurzaamheid en smaak hand in hand gaan. Wobbe van Zoele, oprichter Anne&Max: “Ik geloof dat ‘zorgzaamheid’ over een duurzame wereld bij ons als ondernemers ligt en niet bij de gast. Om de vleeseters die bewustere keuzes willen maken, maar niet over willen stappen naar een volledig plantaardig dieet, een handje te helpen is de Brandt & Levie Hotdog een mooie middenweg. Met dit soort initiatieven kunnen gasten genieten van een smaakvol, gezond en eerlijk gerecht.”

Boek ‘Worstelingen’

Als onderdeel van de campagne maken gasten ook kans op het boek ‘Worstelingen’. Hierin beschrijft Samuel Levie zijn reis in de voedselindustrie en verkent hij de worstelingen en kansen om als vleesliefhebber bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Samuel Levie, medeoprichter Brandt & Levie: “Samen met mijn compagnons Jiri en Geert hebben we Brandt & Levie opgericht met de missie om mensen te inspireren om minder en beter vlees te eten. Het streven naar een betere wereld begint vaak met kleine veranderingen in onze dagelijkse gewoonten. Met zowel dit boek, als initiatieven als de Brandt & Levie Hotdog hoop ik dat meer mensen het gesprek aangaan over de toekomst van ons voedselsysteem. Ik wil laten zien dat het helemaal niet moeilijk is om je vleesconsumptie te minderen en dat er op smaak geen concessies nodig zijn.”