Ook in 2024 gaven Nederlandse consumenten meer uit aan duurzaam voedsel. De bestedingen stegen met ongeveer 4%, in lijn met de groei van de totale voedseluitgaven. Het aandeel van duurzaam voedsel bleef stabiel op 21% van alle uitgaven. De sterkste groei was zichtbaar bij producten met een biologisch of Fairtrade-keurmerk. Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Duurzaam Voedsel van Wageningen Social & Economic Research.

De stijging van de bestedingen komt deels doordat er meer producten met een duurzaamheidskeurmerk zijn verkocht. Daarnaast zijn ook de prijzen van voedsel gestegen, gemiddeld met 2-5% per afzetkanaal, zowel voor duurzaam als voor regulier voedsel. In totaal besteedden Nederlandse consumenten bijna 14,3 miljard euro aan duurzame voeding, op een totale voedseluitgave van 68,1 miljard euro.

Welke duurzame producten?

De trend verschilt per productgroep. Vooral de verkoop van duurzame dranken nam toe (+14%). Ook de bestedingen aan duurzaam vlees, vis, aardappelen, groenten en fruit, houdbare producten en eieren stegen, zij het in mindere mate. De verkoop van duurzame zuivel daalde daarentegen met 6%. “Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat supermarkten in 2024 hun doel hebben behaald om uitsluitend pluimveevlees met minimaal één Beter Leven-ster aan te bieden. Het aandeel duurzaam pluimveevlees in supermarkten ligt inmiddels boven de 90%,” aldus onderzoekers Katja Logatcheva en Nera Herceglic.

Keurmerken

De Monitor Duurzaam Voedsel brengt jaarlijks de consumentenbestedingen aan producten met een onafhankelijk gecontroleerd duurzaamheidskeurmerk in kaart. De drie keurmerken met de grootste omzet in 2024 zijn Beter Leven, Rainforest Alliance en Biologisch.

Biologische producten deden het bijzonder goed, met een omzetgroei van 10% ten opzichte van een jaar eerder. “Opvallend is dat deze groei voor het eerst niet vooral te danken is aan hogere prijzen,” zegt Logatcheva. Ook Fairtrade-producten lieten een omzetstijging van ongeveer 10% zien.

Een aantal keurmerken is in 2022 door Milieu Centraal aangemerkt als ‘Topkeurmerk’: ASC, MSC, Rainforest Alliance, Biologisch (inclusief EKO en Demeter), Beter Leven 1 ster (alleen voor zuivel), 2 sterren en 3 sterren, Fairtrade, On the way to PlanetProof en SRP. In 2024 waren bestedingen aan Topkeurmerken goed voor 14% van alle voedseluitgaven.

Verkoopkanalen

De Monitor onderscheidt drie verkoopkanalen: supermarkten, de foodservice en speciaalzaken voor duurzame voeding. In supermarkten gaven consumenten 4% meer uit aan duurzame producten, goed voor een totaal van 12,1 miljard euro. In de foodservice stegen de uitgaven licht, met 1% tot 1,7 miljard euro, vooral door hogere prijzen. De grootste groei was te zien bij speciaalzaken voor duurzame voeding: daar stegen de bestedingen tussen 2023 en 2024 met 15%, tot 459 miljoen euro.