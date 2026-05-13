Ondernemers deden in 2025 bijna 16.000 aanvragen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Samen gaat het om bijna € 4 miljard aan energiezuinige investeringen. Dat is 23% meer dan in 2024 en het op één na hoogste bedrag ooit. Dit blijkt uit het EIA-jaarverslag van 2025 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De belangrijkste cijfers van 2025

De EIA liet in 2025 op meerdee onderdelen een sterke groei zien:

Ondernemers vroegen EIA aan voor € 3,96 miljard aan energiezuinige investeringen. Dat is 23% meer dan in 2024.

Bedrijven deden 15.802 aanvragen, 8% meer dan een jaar eerder.

De investeringen in batterijen voor elektriciteit stegen met 66%. Na een stijging van 70% in 2024 komt het totale bedrag hiervoor nu boven € 1 miljard uit.

Investeringen in de transportsector namen met 90% toe. Dit komt vooral door de overstap van fossiele brandstoffen op elektriciteit (elektrificatie). En door energiebesparing bij vrachtwagens en opleggers.

De investeringen leveren samen een energiebesparing op die vergelijkbaar is met het jaarlijkse energieverbruik van ruim 723.000 huishoudens. Dit is een stijging van 24% in vergelijking met 2024. Ook zorgen de investeringen voor een vermindering van de CO2-uitstoot van ongeveer 1.510 kiloton per jaar.

Meer aanvragen en grotere projecten

Het gemiddelde investeringsbedrag per aanvraag is in 2025 ook bijna het hoogste ooit. Dat heeft voor een deel te maken met de inflatie. Maar het komt ook doordat bedrijven steeds vaker grote projecten uitvoeren. Denk aan investeringen in grootschalige batterijen, warmtenetten en installaties voor het afvangen van CO2.

Opvallende technieken

Een aantal technieken valt extra op in het jaarverslag:

Batterijen voor opslag van elektriciteit zijn samen goed voor ruim € 1,1 miljard aan investeringen. Batterijopslag helpt bij het opslaan van duurzaam opgewekte energie en voorkomt dat het elektriciteitsnet overbelast raakt.

Bedrijven investeerden € 422 miljoen in warmte- en koudenetten. Deze netten maken het mogelijk om warmte en koude slim te delen tussen gebouwen en bedrijven. En die zo duurzaam te verwarmen en koelen.

Bedrijven investeerden € 474 miljoen in het energiezuiniger maken van processen.

Meer investeringen in duurzame energie en land- en tuinbouw

Bedrijven investeerden bijna 50% meer in duurzame energie dan in 2024. Ook is een duidelijke toename te zien van investeringen in de land- en tuinbouw. Het aantal aanvragen voor energiezuinige maatregelen in de gebouwde omgeving en bedrijfsprocessen nam vorig jaar licht af.