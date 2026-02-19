Voedselbanken Nederland en Rabobank starten een meerjarige samenwerking om meer mensen in armoede te bereiken met voedselhulp en voedselverspilling in Nederland terug te dringen. Rabobank ondersteunt deze missie financieel en zet haar brede netwerk in de voedsel- en landbouwsector in om de impact van Voedselbanken Nederland te vergroten.

Meer dan alleen voedsel

Volgens het CBS leven in Nederland 551.000 mensen onder de armoedegrens. Zij hebben wekelijks onvoldoende middelen om gezond en voldoende te eten. Voedselbanken Nederland helpt jaarlijks ongeveer 150.000 mensen met voedselhulp en koppelt deze steun aan begeleiding: het zogenoemde “een pakket met een traject”. Het doel hiervan is dat mensen weer op eigen benen kunnen staan en financieel zelfredzaam worden.

Onder de Radar

Als coöperatieve bank zonder aandeelhouders maar met leden, heeft Rabobank al jarenlang een sterke relatie met lokale voedselbanken. Rabobank ondersteunt met het nieuwe partnership de landelijke organisatie achter 181 lokale voedselbanken en 10 distributiecentra, en twee projecten die voedselhulp toekomstbestendig maken. Een daarvan is Onder de Radar, een programma waarmee Voedselbanken Nederland actief op zoek gaat naar mensen die hulp nodig hebben, maar die nog niet de weg naar een voedselbank gevonden hebben. Onderdelen van het programma zijn onder andere campagnes om meer mensen te bereiken, trainingen voor vrijwilligers en het makkelijker maken van het aanmeldproces.

Henk Staghouwer, voorzitter van Voedselbanken Nederland: “Te veel mensen die voedselhulp nodig hebben, melden zich niet. Schaamte en onbekendheid spelen daarbij een grote rol. Daarom startten we in 2023 met Onder de Radar, een programma waarmee we nog meer mensen willen bereiken die onze hulp hard nodig hebben. Met onze eerste landelijke campagne hebben we het afgelopen jaar meer dan 5.000 nieuwe klanten kunnen ondersteunen en veel geleerd over de behoeften van onze klanten. Dankzij de bijdrage van Rabobank kunnen we Onder de Radar de komende drie jaar professioneel opschalen tot een landelijk, volledig geïntegreerd programma. Zo bereiken we meer mensen, eerder én beter.” Naast Onder de Radar ondersteunt Rabobank ook een ander initiatief om voedselverspilling terug te dringen. In de komende periode wordt dat project verder uitgewerkt en uitgerold.

Maatschappelijke impact vergroten

Rabobank kondigde onlangs aan de komende jaren stevig te investeren in het thema gezondheid. De bank zet hiermee in op initiatieven die een gezonde leefstijl stimuleren, ziekte helpen genezen of voorkomen en bijdragen aan betere behandelingen. Daarbij is er speciale aandacht voor kinderen en kwetsbare groepen.

Volgens Maartje Gosselink, Hoofd Financieel Gezond Leven bij Rabobank, sluit de samenwerking met Voedselbanken Nederland daar direct op aan: “Als coöperatieve bank staan we naast mensen. In ons contact met leden en klanten horen we hoe belangrijk financiële rust en gelijke kansen zijn. Daarom zijn we blij dat we kunnen bijdragen aan het waardevolle werk dat Voedselbanken Nederland al doet. Samen versterken we voedselzekerheid én helpen we huishoudens richting financiële veerkracht. Elk voedselpakket wordt bovendien verbonden aan directe hulp om stappen te zetten richting de toekomst – essentieel voor mensen die niet vanzelf in beeld komen bij hulpinstanties. En juist directe hulp is zo belangrijk, want pas wanneer mensen financiële rust hebben én zeker weten dat er een gezonde maaltijd op tafel staat, ontstaat er ruimte om vooruit te kijken. Zo werken we samen aan een betere wereld waar iedereen kan meedoen.”