Coca-Cola zet nieuwe standaard met 50% gerecycled PET in 2019

Coca-Cola in Nederland kondigt aan dat tegen eind 2019 al hun plastic flessen zullen bestaan uit 50% gerecycled plastic. Dat betekent dat er 50% minder nieuw plastic nodig is om een fles te maken. Hiermee lopen ze vooruit op de doelstelling van 2025 en zijn ze de eerste grote frisdrankfabrikant in Nederland en West-Europa om dat op deze schaal en voor het gehele portfolio te realiseren.

Open gesprekken

Coca-Cola is in Nederland gestart met de tweede editie van ‘OPEN’. Deze dialoogreeks -van 12 t/m 23 november- bestaat uit verschillende sessies met onder andere klanten, maatschappelijke organisaties en experts over Coca-Cola’s rol in de maatschappij en duurzaamheidsdoelstellingen. Onderwerpen als suiker & zoetstoffen, innovatie, verpakkingen en circulariteit vormen daarbij belangrijke thema’s. Vorig jaar presenteerde Coca-Cola het duurzaamheidsactieplan ‘This is Forward’ (https://www. cocacolanederland.nl/content/ dam/journey/nl/nl/private/ file-assets/Coca-Cola-nieuw- Duurzaamheidsverslag_A4.pdf) met daarin verschillende ambities voor 2025 op het gebied van duurzaamheid. Nu, één jaar later, kijkt het bedrijf samen met betrokken partijen terug én vooruit op deze ambities.

Over Coca-Cola in Nederland

‘Coca-Cola’ bestaat in Nederland uit verschillende bedrijven. Coca-Cola Nederland maakt deel uit van The Coca-Cola Company groep. The Coca-Cola Company en haar dochtermaatschappijen zijn eigenaar van de merken. Zij staan in voor de consumentenmarketing en het basisconcentraat voor de drankjes dat verkocht wordt aan Coca-Cola European Partners Nederland. Coca-Cola European Partners Nederland produceert, verdeelt en/of verkoopt Coca-Cola, Coca-Cola life, Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Aquarius, Minute Maid, Glaceau Smartwater, Chaudfontaine, Monster*, Fernandes*, Schweppes*, Dr. Pepper*, Capri-Sun*, Appletiser, FINLEY, Honest en Fuze Tea. Deze merken zijn samen goed voor meer dan zeven miljoen consumpties per dag in Nederland. Coca-Cola Nederland en Coca-Cola European Partners hebben in Nederland meer dan 725 medewerkers verdeeld over twee vestigingen.

(*) merken die niet aan de The Coca-Cola Company groep toebehoren.