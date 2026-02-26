Terwijl de kosten voor mobiliteit overal stijgen, kiest de Amsterdamse fietsenmaker Roetz voor een gedurfd statement. Met de introductie van ‘De Nieuwe Standaard’ verlaagt Roetz de basisprijs van haar iconische Originals-collectie. Door productieprocessen in de eigen Fair Factory te optimaliseren, maakt Roetz hoogwaardig circulair design toegankelijker voor een breder publiek, zonder concessies te doen aan kwaliteit of eerlijk loon.

Hoogwaardig design nu bereikbaarder dan ooit

Roetz gelooft dat een duurzame keuze voor iedereen de logische keuze moet zijn. Waar de Originals-collectie – de bekende design stadsfietsen met een hergebruikt frame – voorheen een exclusievere instap had, zorgt de groeiende beweging rondom het merk nu voor een positieve omslag. Roetz schaalt de circulaire productie op, zodat dit resulteert in een toegankelijker tarief voor elke fietser. Zo maken ze samen van duurzaamheid de nieuwe standaard in de stad, zonder concessies aan design of kwaliteit.

De kracht van slimme groei

De prijsverlaging is dus geen tijdelijke actie, maar een structurele verbetering die voortkomt uit efficiëntie en het bereikbaar willen zijn voor een bredere groep fietsers

Geoptimaliseerd vakmanschap: Dankzij verfijnde processen in de Fair Factory in Amsterdam-Noord wordt er slimmer gebouwd, zonder de aandacht voor detail te verliezen.

Slimme impact, eerlijke prijs: In onze Fair Factory in Amsterdam-Noord houden we de lijnen kort en de inkoop slim. Dit voordeel berekent Roetz direct door, zodat jij een hoogwaardige circulaire stadsfiets voor een eerlijke prijs rijdt.

Toekomstbestendige mobiliteit: Met deze stap wil Roetz laten zien dat circulaire kwaliteit niet duurder hoeft te zijn dan een traditionele fiets.

Geen concessies, wel impact

Hoewel de prijs daalt, blijft de kwaliteit onveranderd hoog en het design behouden. Elke Roetz Original wordt nog steeds met de hand opgebouwd rondom een hergebruikt frame door vakmensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee blijft de sociale missie van Roetz de kern van elk product.

“Met ‘De Nieuwe Standaard’ maken we de cirkel rond,” aldus Roetz. “We laten zien dat wanneer we groeien als merk, onze klanten daar direct de vruchten van plukken. Duurzaamheid is bij ons geen luxe, maar de norm.”

Beschikbaarheid

De nieuwe prijzen voor de Roetz Originals-collectie staan nu live. Consumenten kunnen de collectie bekijken en configureren via de website of bij geselecteerde dealers.