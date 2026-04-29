Met de introductie van de SBTi FLAG-standaard is de manier waarop agri-food bedrijven hun klimaatimpact moeten meten en rapporteren ingrijpend veranderd. De focus verschuift nadrukkelijk naar emissies uit landgebruik, een thema dat steeds hoger op de agenda staat bij zowel wetgevers als ketenpartners. Voor organisaties die zich verder willen verdiepen in de impact en vereisten van SBTi FLAG, heeft Salacia Solutions een whitepaper gepubliceerd waarin de standaard en de praktische implicaties voor agri-food bedrijven nader worden toegelicht.

De Science Based Targets initiative (SBTi) heeft met de zogenoemde FLAG-richtlijn (Forest, Land and Agriculture) een aanvullende standaard geïntroduceerd voor het in kaart brengen en reduceren van emissies uit landgebruik en landbouw. Daarmee wordt een belangrijke lacune in traditionele CO₂-rapportages ingevuld. De landsector is verantwoordelijk voor circa 22 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies en speelt daarmee een cruciale rol in het behalen van klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd is dit een van de meest complexe onderdelen van de waardeketen om te meten en te sturen.

Verplichte opsplitsing van emissies

Een van de belangrijkste veranderingen die de FLAG-standaard nu met zich meebrengt, is de verplichte scheiding tussen landgerelateerde emissies en emissies uit energie en industrie. Voor veel bedrijven betekent dit dat bestaande rapportagesystemen en datamodellen niet langer volstaan. Organisaties met significante activiteiten in landbouw, bosbouw of landgebruik worden bovendien verplicht om specifieke FLAG-doelstellingen te formuleren, naast hun reguliere klimaatdoelen.

Toenemende druk vanuit regelgeving en markt

De implementatie van de SBTi FLAG-standaard staat niet op zichzelf. Europese regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en ontbossingswetgeving, stelt steeds strengere eisen aan transparantie en traceerbaarheid in de keten. Daarnaast neemt de druk vanuit afnemers en investeerders toe. Bedrijven die geen inzicht kunnen geven in hun landgerelateerde emissies of geen concrete reductiedoelen formuleren, lopen het risico om buiten voorkeursketens te vallen.

Complexiteit in data en methodologie

De praktische implementatie van de FLAG-standaard blijkt voor veel organisaties een uitdaging. In tegenstelling tot traditionele CO₂-berekeningen, vereist FLAG het gebruik van meerdere emissiefactoren per product en gedetailleerde data over landgebruik, landbouwpraktijken en geografische verschillen.

Ook het correct toepassen van de zogeheten ‘farm gate boundary’ – het onderscheid tussen emissies vóór en na de landbouwfase – vraagt om een gedetailleerde analyse van de keten.

Daar komt bij dat bedrijven moeten omgaan met verschillende typen emissies, zoals CO₂, methaan en lachgas, evenals met factoren als ontbossing en koolstofopslag.

Voorbereiding essentieel

Experts benadrukken dat tijdige voorbereiding cruciaal is. De combinatie van toenemende regelgeving, ketendruk en methodologische complexiteit maakt dat organisaties die nu investeren in inzicht en datakwaliteit, een voorsprong kunnen opbouwen.

Tegelijkertijd biedt de nieuwe standaard ook kansen. Bedrijven die hun landgerelateerde emissies goed in kaart brengen, krijgen beter zicht op risico’s en kunnen gerichter sturen op reductie en verduurzaming van hun keten.

Whitepaper

