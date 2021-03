Coca-Cola fabriek in Nederland CO2-neutraal vanaf 2023

Vandaag kondigt Coca-Cola in Nederland het plan aan dat de fabriek in Dongen vanaf 2023 volledig CO2-neutraal zal zijn. Het bedrijf wil juist ook nu blijven investeren in duurzaamheid en het terugdringen van de milieu impact, van productie tot aan verpakkingen. Deze plannen zijn onderdeel van de ambitie van Coca-Cola European Partners (CCEP) om in 2040 over de hele waardeketen klimaatneutraal te zijn. De fabriek in Dongen behoort tot één van de zes geselecteerde pilot-fabrieken in het kader van de 2040-ambitie van Coca-Cola European Partners.

Meer dan 85% van alle Coca-Cola dranken die in Nederland worden verkocht, zoals Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fuze Tea, worden geproduceerd in de fabriek in Dongen. De eerste stappen om de ambitie te realiseren richting een CO2-neutrale fabriek zijn in gang gezet, zoals een overstap naar het gebruik van elektrische voertuigen op het terrein (heftrucks en veegwagens). Daarnaast wordt er overgestapt van gasboilers naar een volledig elektrische warmtepomp. Daarmee zal ook verwarming via stoom worden vervangen door verwarming via warm water. Dit gebeurt middels het gebruik van een intern warmwaternetwerk met energieterugwinning. Om de overgang van gas naar hernieuwbare elektriciteit compleet te maken, is het doel de gasgestookte krimpoven te vervangen door een elektrische oven.

Lokale wind- en zonne-energie

Een belangrijk onderdeel van de transitie naar een CO2-neutrale fabriek1 is de samenwerking met Eneco voor de opwekking van lokale en duurzame energie. De fabriek in Dongen gebruikt sinds 2010 al 100% hernieuwbare elektriciteit. Vanaf 2022 zal Dongen echter haar hernieuwbare elektriciteit afnemen van het nieuwe zonnepark ‘de Wildert’, dat op circa 300 meter afstand van de fabriek wordt gebouwd. Deze duurzame energie wordt aangevuld vanuit windpark ‘de Spinder’, dat zich binnen 3,5 kilometer van de productielocatie bevindt.

Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola European Partners Nederland: “Juist in deze tijden is het van groot belang dat we blijven investeren in duurzaamheid. We zijn vastbesloten om sterker uit deze crisis te komen en het terugdringen van onze milieu impact blijft een van de belangrijkste uitdagingen waarmee ons bedrijf wordt geconfronteerd. Onze fabriek in Dongen heeft zich de laatste jaren bewezen als het gaat om innovatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door onze volledige overstap op PET-flessen gemaakt van 100 procent gerecycled plastic en verpakkingsinnovaties zoals de KeelClip™, een kartonnen omverpakking voor multipacks. Daarom is het mooi dat we ook snel de juiste stappen kunnen zetten op deze belangrijke ambitie rondom klimaat.”

Hans Peters, Chief Customer Officer Eneco: “Coca-Cola European Partners heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden, waarbij zij gebruik willen maken van lokale bronnen. Een mooi streven waar wij vanuit Eneco graag aan bijdragen. Met de levering van zonne- en windenergie uit de directe omgeving van Dongen, zetten we samen een stap richting een CO2-vrije productielocatie. Waarbij tegelijkertijd ook nog windenergie beschikbaar blijft voor de omwonenden. Een samenwerking om trots op te zijn.”

Vermindering van uitstoot

De afgelopen tien jaar heeft Coca-Cola European Partners reeds 30% van de CO2-uitstoot verminderd middels initiatieven op het gebied van transport, koelingen en door de overstap te maken naar gerecycled materiaal in PET-flessen. Voor de komende tien jaar is het de doelstelling om de uitstoot opnieuw met 30% te verminderen. Om dit te realiseren investeert Coca-Cola European Partners de komende drie jaar 250 miljoen euro in projecten rondom het terugdringen van uitstoot. Zo kondigde het bedrijf onlangs aan zich te hebben aangesloten bij EV100, een wereldwijd initiatief van The Climate Group. Coca-Cola European Partners streeft ernaar om tegen 2030 volledig over te schakelen van de bestaande bedrijfswagens en bestelwagens naar elektrische voertuigen.

1 Het gedeelte CO2-uitstoot van de fabriek in Dongen dat momenteel nog niet kan worden verwijderd, zal worden gecompenseerd.