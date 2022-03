Na de succescvolle ontwikkeling van een blauwe denimstof die voor 56% uit gerecycleerd katoen bestaat, heeft het Antwerpse duurzame jeanslabel HNST ook andere kleuropties zonder schadelijke chemicaliën toegevoegd aan het gamma. Ze zijn erin geslaagd om het hele verfproces circulair te laten verlopen, met minimale impact op mens en milieu. Kers op de taart? De ReBlackTM, de toekomst van zwarte denim. En dat is niet de enige nieuwigheid. Ook een ongeverfde jeans, de Undyed, kan je vanaf nu verkrijgen bij HNST.

Duurzaamheid

Sinds jaar en dag is het bekend dat de denimindustrie een van de meest vervuilende industrieën is in de modesector. Door een gebrek aan transparantie en regelgeving is het bovendien moeilijk te achterhalen waar en op welke manier een jeans geproduceerd wordt en wat de impact daarvan is op maatschappij en milieu. HNST kiest resoluut voor een ander pad, dat van de duurzaamheid. Het hele productieproces vindt plaats in Europa en er wordt maximaal ingezet op circulariteit. HNST bracht in het verleden al een aantal blauwe jeansmodellen uit die bestaan uit 56% gerecycleerd katoen en geverfd worden met behulp van elektriciteit (in plaats van vervuilende chemicaliën).

Nu is HNST er in geslaagd om een zwarte jeans te creëren op duurzame wijze, en wordt ook een ongeverfde jeans toegevoegd aan het aanbod.

ReBlackTM

Om de zwarte kleur te bereiken heeft HNST in samenwerking met hun stoffenfabrikant een revolutionaire circulaire verftechniek ontwikkeld. Het afvalwater van het verfproces wordt gefilterd tot het opnieuw schoon is. Het zwarte pigment wordt eruit gehaald en teruggestuurd naar de pigmentfabrikant waar het wordt geregenereerd tot het opnieuw kan ingezet worden als kleurmiddel voor katoen. Het gevolg is dat er geen vuil afvalwater in de natuur terecht komt, het pigment geen invloed heeft op ons ecosysteem en steeds hergebruikt kan worden. Win-win-win dus. In combinatie met het gebruik van 56% gerecycleerd katoen en HNSTs statiegeldsysteem, betekent dat dat er bij de productie van elke ReBlackTM jeansbroek 76% minder CO2 wordt uitgestoten en 6639 liter water wordt bespaard – in vergelijking met een gemiddelde – niet-HNST – jeans. In deze pilootfase blijft de productie voorlopig beperkt. HNST streeft ernaar ReBlackTM in de nabije toekomst toe te voegen aan hun vaste collectie.

De ReBlackTM jeans is verkrijgbaar in twee modellen: de tapered fit (voor hem) en de high rise loose fit (voor haar).

Undyed

Naast de zwarte jeans, introduceert HNST nog een nieuwe broek, de Undyed. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een jeansbroek waar geen verf aan te pas komt, enkel een wassing. En dus is de broek ecru van kleur. Het productieproces van een broek die niet geverfd wordt, heeft vanzelfsprekend een stuk minder impact op het milieu. De cijfers spreken voor zich: 83% minder CO2-uitstoot en een besparing van 6645 liter water per broek – in vergelijking met een gemiddelde – niet-HNST – jeans.

De Undyed jeans is verkrijgbaar in drie modellen: de relaxed fit (voor hem) en de dad fit en de high rise loose fit (voor haar).

Seizoensloosheid

Geheel in de lijn van de duurzaamheid creëert HNST geen seizoensgebonden collecties maar zetten ze in op de tijdloosheid van hun jeansmodellen. Dat betekent dat de pasvorm en het draagcomfort van cruciaal belang is: een broek die bedoeld is om lang mee te gaan, moet goed zitten. Elke jeans is afgewerkt met hoogwaardige, circulaire materialen. Duurzaamheid staat bij HNST garant voor kwaliteit en stijl.