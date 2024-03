Nu de lente weer in aantocht is, presenteert AGU haar meest duurzame collectie fietskleding ooit. Niet geverfd, maar de producten laten hun natuurlijke kleur zien. Door de stoffen niet te verven, vermindert AGU het waterverbruik en schadelijke uitstoot die gepaard gaat met traditionele verfprocessen. De duurzame en innovatieve fietskleding waar geen verf aan te pas is gekomen, komt nadat het succesvolle Nederlandse merk eerder al ‘undyed’ regenjassen uitbracht. De nieuwe Undyed Bikewear-collectie is nu beschikbaar in winkels en online.

De Undyed fietskleding is ontworpen met de gedachte om een minimale belasting op het milieu te hebben. De stoffen die zijn gebruikt in de jerseys en bibshort zijn gemaakt van gerecycled en ongeverfd polyester. Hieraan danken de items hun schijnbaar witte kleur en zijn ze vrij van schadelijke chemicaliën. Naast een jersey en bibshort, bestaat de collectie onder andere uit een Undyed wind body en fietstassen zoals een roll bag stuurtas en top tube frametas. De Undyed Bikewear-collectie maakt deel uit van AGU’s populaire SIX6-lijn, waarvoor natuurlijke materialen en de klassieke looks de basis vormen.

Naast volledig witte items, vind je in dezelfde SIX6-lijn voor dit voorjaar ook gekleurde artikelen. Deze items zijn geverfd volgens de milieuvriendelijke Nano Earth Dye-methode, die ze een natuurlijke, ‘gewassen’ uitstraling geeft. De Undyed en Nano Earth Dyed producten zijn niet alleen ontworpen met duurzaamheid in het achterhoofd, dit maakt de collectie items de beste keus voor milieubewuste fietsers van elk niveau.

Duurzaam op het zadel met de beste technische features

AGU stimuleert mensen elke dag opnieuw te kiezen voor het duurzaamste vervoermiddel – de fiets. Maar AGU zet ook in op het verduurzamen van de fietsindustrie én is constant op zoek naar manieren waarop dit kan. Zo handhaaft AGU haar eigen duurzaamheidslogo Greensphere. Hierdoor zijn voor fietsliefhebbers alle producten herkenbaar die gemaakt zijn van milieuvriendelijke materialen, zoals gerecycled polyester, organisch katoen en PVC-vrije coatings. Met de ontwikkeling en het gebruik van ongeverfde materialen zet AGU hier nóg een stap verder in.

Bjorn Jeurissen, CEO AGU: “Met Undyed Bikewear maken we ons als AGU hard voor het verduurzamen van de fietsindustrie. Net als de Undyed Rainwear collectie, zijn deze fietsitems volledig gemaakt van ongeverfde stoffen, waardoor we de waterconsumptie en uitstoot van schadelijke stoffen -gepaard met traditionele verfprocessen – significant verlagen. Zo is AGU de duurzame optie op en van het zadel.”

Undyed Merino jersey

Een jersey gemaakt van 100% Merinowol, waardoor die niet alleen ademend is bij warm weer, maar ook isoleert bij koudere temperaturen. Tegelijkertijd zorgen de vochtregulerende Merinovezels ervoor dat de trui snel droogt, zelfs bij regenachtige onweersbuien. Diezelfde vezels zorgen ervoor dat de trui, ten opzichte van conventionele scheerwol, erg aangenaam en soepel voelt op de huid.

Undyed bibshort

Voor de voorjaarscollectie van 2024 heeft AGU nog duurzamere koersbroeken ontwikkeld, zonder concessies te doen aan comfort en kwaliteit. De Undyed bibshort is gemaakt van volledig ongeverfde stof en een speciaal zeem van ongeverfd en gerecycled polyester. Doordat de broeken niet geverfd zijn, konden er tijdens de productie waardevolle hulpbronnen zoals water en energie worden bespaard. Slimme details zoals siliconen grippers aan de onderkant van de broek, flatlock-naden en lycra-bandjes zorgen voor extra comfort.

SIX6 jerseys

De gekleurde SIX6 jerseys zijn gemaakt met behulp van Nano Earth Dye technologie. Deze methode is gebaseerd op minerale extracten van 100% natuurlijke oorsprong gecombineerd met de nieuwste nanotechnologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van niet-giftige mineralen met een nanotechnologie die de kleurstof in de Penetrates verwerkt in de vezel om de pigmenten te gebruiken en het afvalwater te verminderen.Vergeleken met traditionele technieken vindt het verfproces in minder fasen plaats, waardoor het water- en energieverbruik wordt verminderd.