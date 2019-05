Circular IQ wint tweede European Supply Chain Start-up Contest

De Nederlandse start-up Circular IQ heeft op 22 mei 2019 de tweede European Supply Chain Start-up Contest gewonnen tijdens het inNOWvate Supply Chain Event in Amersfoort. Deze prestigieuze wedstrijd is een initiatief van Supply Chain Media, uitgever van het Nederlandse vakblad Supply Chain Magazine en de Europese kwartaaluitgave Supply Chain Movement. Circular IQ imponeerde jury en publiek met zijn virtuele platform waarmee het bedrijven het zakelijk inzicht geeft dat nodig is om circulaire innovatie te benutten, natuurlijke hulpbronnen te besparen en uiteindelijk de inkomsten te verhogen.

Circular IQ nam het in de tweede European Supply Chain Start-up Contest op tegen vier andere finalisten: Ambrosus (Zwitserland), MotionMiners (Duitsland), Shipnext (Oekraïne) en Stockspots (Nederland). De jury heeft de vijf finalisten beoordeeld op basis van vier criteria: commerciële kans, niveau van innovatie, praktische toepasbaarheid en duidelijkheid van de presentatie. Na een lang beraad en het meewegen van de stemmen uit het publiek, koos de jury unaniem voor Circular IQ als winnaar vanwege de goede en noodzakelijke oplossing voor duurzame inkoop van producten en materialen.

Roy Vercoulen, CEO en oprichter van Circular IQ, sprak in zijn dankwoord de waardering uit dat het inNOWvate Supply Chain Event aandacht en ondersteuning biedt aan start-ups als die van hem. Naast een 3D-geprint beeldje en de wisselbokaal won Circular IQ een marketingcampagne ter waarde van 40.000 euro in de verschillende mediakanalen van Supply Chain Media.

Gedegen selectieproces

De vijfkoppige jury van de verkiezing bestond uit Aike Festini (CEO en oprichter van LuckaBox, winnaar van de contest in 2018), Thijs Gitmans (Fund Manager Mainport bij NBI Investors), Esther Gons (oprichter van Next Amsterdam), Jeroen van Weesep (Vice President Innovation in Operations bij Lego) en Martijn Lofvers (CEO & Chief Trendwatcher bij Supply Chain Media).

De vijf finalisten werd een podium voor hun pitch geboden tijdens het inNOWvate Supply Chain Event in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Vervolgens werden ze elk in een aparte sessie ondervraagd door de jury, die de oplossing van de start-ups beoordeelde op vier criteria: de potentiële marktpotentie, de mate van innovatie, de praktische toepasbaarheid en de helderheid van de boodschap. De jury nam de door het publiek uitgebrachte stemmen mee in de eindafweging.

Doorgroeiende Europese scale-ups

Naast de winnaar van de Supply Chain Start-up Contest, werd ook de meest veelbelovende Supply Chain Scale-up bekendgemaakt. Een van de belangrijkste criteria om een bedrijf als scale-up aan te merken, is dat deze meer dan 2 miljoen euro aan kapitaal heeft opgehaald. De Duitse scale-up Seven Senders kreeg van de mystery jury en het publiek de meeste stemmen en won daarmee van de concurrenten BuyCo (Frankrijk), Cargonexx (Duitsland), Everoad (Frankrijk) en Fretlink (Frankrijk). Deze vijf scale-ups hebben in de afgelopen paar jaar in totaal maar liefst 40 miljoen euro aan kapitaal opgehaald.