Circular Footwear Alliance geeft praktische invulling aan European Green Deal

Vandaag lanceren EMMA Safety Footwear, Allshoes Safety Footwear en FBBasic de Circular Footwear Alliance (CFA). Een mijlpaal in de sector: voor het eerst slaan twee concurrenten de handen ineen voor een groter doel. Samen zorgen Allshoes en EMMA voor voldoende schaalgrootte om een circulair systeem écht te laten werken in de praktijk. Daarmee is er sprake van een kantelpunt in het gebruik en hergebruik van grondstoffen, want de ambitie is helder: geen afval meer door behoud van grondstoffen. De eerste 100 inzamelpunten zijn al ingericht.

Tom Hermans, CEO EMMA Safety Footwear: “Het is tijd voor opschaling. Willen we positieve impact realiseren, dan moeten we over onze eigen schaduw heenstappen. Met CFA willen we anderen inspireren hetzelfde te doen, binnen én buiten de branche.”

Circulaire economie: van pilot naar dagelijkse praktijk

In een circulaire economie gaan geen grondstoffen meer verloren. Alle producten worden zodanig ontworpen dat de componenten of grondstoffen waar ze uit bestaan na gebruik weer kunnen worden ingezet. In dezelfde of in andere producten. De kwaliteit en waarde blijven behouden en er is automatisch ook geen sprake meer van afval. Er zijn talloze circulaire pilots in evenzoveel branches, maar succesvolle toepassing in de praktijk vereist schaalgrootte en organisatie. Met de oprichting van de Circular Footwear Alliance wordt voor veiligheidsschoenen in één klap aan beide randvoorwaarden voldaan.

Voldoende schaalgrootte voor positieve impact

Samen hebben EMMA en Allshoes een belangrijk deel van de Nederlandse markt voor veiligheidsschoenen in handen. Door gezamenlijk de retourlogistiek, ontmanteling en recycling optimaal te organiseren kan de Circular Footwear Alliance vanaf vandaag zoveel mogelijk grondstoffen herwinnen en dit ook rendabel maken. Zo wordt circulair werken steeds meer een integraal onderdeel van beide ondernemingen.

Michiel van Kempen, CEO Allshoes Safety Footwear: “Duurzaamheid is vooral een kwestie van doen. Om samen een circulair systeem op te zetten, moeten er gewoon heel veel praktische zaken geregeld en georganiseerd worden. Daarbuiten zijn we nog net zo’n hevige concurrenten als voorheen, maar aan tafel bij CFA voelen we allebei: hier maken we samen het verschil naar de toekomst toe.”

De cirkel rondmaken

Zowel EMMA als Allshoes hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van steeds verdergaande circulaire oplossingen. EMMA introduceerde in 2018 al de eerste volledig circulaire veiligheidsschoen en ook Allshoes integreert steeds meer circulaire principes. De oprichting van CFA is een volgende stap waarbij naast circulair productontwerp aan de voorkant, ook het terugwinnen van de grondstoffen aan de achterkant volledig operationeel wordt. Binnen CFA werken EMMA en Allshoes hiervoor samen met FBBasic, specialist in urban mining.

Frans Beckers, CEO FBBasic: “We zijn al jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen van circulaire producten, de onderliggende systemen en het terugwinnen van grondstoffen. De schaal waarop dat nu gaat gebeuren voor veiligheidsschoenen is geweldig. Dit is het begin van iets heel groots.”

In de praktijk doorontwikkelen

Binnen de Circular Footwear Alliance staat het delen van kennis én resources centraal. Zowel EMMA als Allshoes benadrukken dat de coöperatie niet alleen een ontwikkelplatform is, maar vanaf vandaag ook echt als uitvoeringsorganisatie aan de slag gaat. Het komend jaar worden honderden zogenoemde CFA Boxen bij klanten van Allshoes en EMMA geplaatst. Van ZZP’ers tot multinationals, bij overheidsorganisaties en groothandels. Het doel is om binnen enkele jaren 2 miljoen veiligheidsschoenen per jaar in te zamelen en te ontmantelen voor hergebruik.

Open coöperatie

De Circular Footwear Alliance is een open coöperatie, waarvan de deelnemers geloven in brede samenwerking. Het eerste jaar wil CFA gebruiken om de operatie verder te verbeteren en kennis en ervaringen op te doen. Daarna volgt de nadrukkelijke uitnodiging aan andere producenten en partners om mee te participeren, als zij ook het pad naar circulaire producten en concepten op willen gaan. Door verder op te schalen en kennis te delen met de markt wil CFA als katalysator dienen voor steeds verdergaande circulaire oplossingen.