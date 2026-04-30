Het Bibliotheekconvenant won bij de uitreiking van de ASAP Alliance Excellence Awards in New York de prijs in de categorie maatschappelijk verantwoord ondernemen. De nationale bibliotheek (KB) is 1 van de partijen die meewerkt aan het convenant.

Alliance Excellence Awards

De Alliance Excellence Awards zijn een initiatief van de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP). Met deze prijs vieren zij strategische samenwerkingen. Het Bibliotheekconvenant was genomineerd in de categorie Corporate Social Responsibility, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze prijs heeft het nu dus ook gewonnen.

Netwerkmanager Erna Winters reageerde eerder al op de nominatie: “Geweldig, wat een mooie internationale erkenning voor onze samenwerking! En wat een mooie kans om ons verhaal te vertellen aan de wereld. Wat zou het fantastisch zijn als onze netwerksamenwerking op deze manier beloond wordt. Heel veel dank aan alle partners die het convenant mogelijk hebben gemaakt. En heel veel dank aan al die bibliotheekprofessionals die zich elke dag weer inzetten om het convenant waar te maken voor de inwoners van Nederland.”

Bibliotheekconvenant

Het bibliotheekconvenant is een samenwerking tussen de overheid en de bibliotheekwereld. Hiermee dragen zij bij aan een Nederland waarin iedereen kan lezen, online meekomen en zich een leven lang ontwikkelen. Je vindt meer informatie en de hele tekst van het convenant op Bnetwerk.