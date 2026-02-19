Stihl kiest voor de vierwielaangedreven en overdekte elektrische cargo bike van VOK. Samen met Urban Mobility Group Benelux heeft het gerenommeerde merk van tuingereedschappen een cargo bike ontwikkeld, waarmee de vakman ook in de steeds moeilijker toegankelijke binnenstad snel en schoon zijn gereedschap mee kan nemen naar zijn klussen.

Door de aangescherpte wetgeving op het gebied van milieu en emissies, dienen ondernemers nieuwe methoden te vinden om opdrachtgevers in de minder toegankelijke binnenstad en zero emission zone te kunnen blijven bereiken. Als gerenommeerde fabrikant van tuinmachines en tuingereedschap, erkent Stihl dit vraagstuk voor de ondernemer. In nauwe samenwerking met Urban Mobility Group Benelux, heeft Stihl de ‘klussenbus’ van de toekomst ontwikkeld. Op basis van de veelzijdige cargo bike van VOK, hebben beide partijen een vierwielige, elektrische fiets samengesteld, waarmee de vakman naar zijn klussen in de binnenstad kan rijden.

De cargo bike van VOK is een kwaliteitsproduct dat praktisch en eenvoudig te besturen is. Voor deze fiets heeft de vakman geen rijbewijs nodig. Dank een transmissie zonder slijtbare onderdelen, kan op het jaarlijkse onderhoud tot wel 64 procent worden bespaard ten opzichte van andere emissievrije voertuigen. Dankzij het 4 DRIVE-systeem, dat het koppel van de e-motor gelijkmatig over alle vier de wielen verdeelt, is de VOK cargo bike stabiel, veilig en comfortabel.

Stihl heeft gekozen voor de VOK Utility. Het werkpaard uit de line-up van VOK heeft een laadvolume van 1,9 m3, en mag een lading vervoeren met een gewicht tot wel 200 kilo. Een belangrijk voordeel van de cargo bikes van VOK, is dat ze zonder rijbewijs mogen worden bestuurd, ze overal eenvoudig geparkeerd kunnen worden, en zelfs op de stoep niet gauw in de weg staan. Zo kan de vakman bij elke klus letterlijk tot aan de voordeur komen.