Circulaire scale-up PeelPioneers bouwt de grootste schillenfabriek van Europa

PeelPioneers bouwt in Den Bosch de grootste schillenfabriek van Europa, geholpen door een uniek consortium van duurzame doeners. Het bedrijf biedt een hoogwaardig circulaire oplossing voor sinaasappelschillen die overblijven na het maken van vers sap. In de nieuwe fabriek gaat PeelPioneers straks honderdtwintigduizend kilo schillen per dag verwerken, een verdriedubbeling van de huidige verwerkingscapaciteit.

Naast de opschaling van de productie gaat PeelPioneers met deze investering nog meer waarde uit schillen halen. Zo zijn in het eigen laboratorium nieuwe producten ontwikkeld van de citrusschillen. Een voorbeeld hiervan zijn voedingsvezels die stevigheid en structuur bieden aan vleesvervangers, die klaar zijn om in de nieuwe fabriek geïmplementeerd te worden. De nieuwe productiefaciliteit wordt gerealiseerd dankzij de investering van een uniek consortium, bestaande uit de Rabobank, het Ministerie van Economische Zaken (Topsector Energiesubsidie), het Nationaal Groenfonds, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, European Circular Bioeconomy Fund en investeerder van het eerste uur DOEN Participaties.

Supermarkten en horeca moeten grote hoeveelheden schillen afvoeren. De pionierende technologie van PeelPioneers biedt hen een honderd procent circulaire oplossing. Sytze van Stempvoort, medeoprichter van PeelPioneers: “Met de groeiende vraag naar versgeperste jus, groeit ook het aantal schillen. Wij maken voedsel van voedsel. Hierbij blijft de volledige binnenkomende stroom behouden in de levensmiddelenketen. Met de nieuwe fabriek in Den Bosch kunnen we straks nog meer schillen redden van de verbrandingsoven. We schalen op naar honderdtwintigduizend kilo schillen per dag: een olympisch zwembad vol.”

Koploper circulaire voedselketen

Op dit moment maakt PeelPioneers onder meer al sinaasappelolie en grondstof voor gekonfijte sinaasappelschil. Deze ingrediënten worden veelal toegepast in levensmiddelen, waaronder bier van Lowlander en Two Chefs Brewing, citrus muffins (Jumbo), limonade en bonbons. Daarnaast worden de ingrediënten gebruikt in non-food producten als schoonmaakmiddelen en cosmetica. In het eigen lab wordt constant onderzocht hoe er meer waarde uit schillen gehaald kan worden. Een resultaat hiervan zijn de nieuw ontwikkelde voedingsvezels. Deze bieden stevigheid en structuur aan vleesvervangers, bakkerijproducten en sauzen en zorgen voor het juiste mondgevoel. Hiermee wil PeelPioneers een bijdrage leveren aan de eiwittransitie.

Bas van Wieringen, medeoprichter van PeelPioneers: “PeelPioneers is de grootste producent van grondstoffen uit citrusschillen in Noordwest-Europa. Hiermee spelen we in op de groeiende behoeftes van onze Noordwest-Europese afnemers aan een lokale keten. Dankzij de lokale productie van hoogwaardige voedselingrediënten zijn zij niet langer afhankelijk van seizoensgebonden sinaasappelen of van transport van buiten Europa. Zodoende leveren we een bijdrage aan het reduceren van CO2-uitstoot.”

Startup Ambassadeur Constantijn Van Oranje-Nassau: “Echte pioniers! Geweldig nieuws dat PeelPioneers nu hard gaat opschalen met de bouw van een nieuwe fabriek. Ze laten zien dat goed en groot, verantwoordelijk en ambitieus, circulair en commercieel elkaar versterken. Power on!”

Van Amsterdam via Son naar Den Bosch

PeelPioneers is gestart met een eerste testlijn in Amsterdam. In 2018 openden ze in Son een grotere productielijn voor citrusschillen, om te voldoen aan de snel stijgende vraag. Inmiddels groeit de circulaire scale-up uit zijn jasje en wordt de huidige operatie vanaf 2021 verder geïndustrialiseerd. Het bedrijf breidt dit jaar uit van tien naar dertig medewerkers. PeelPioneers kiest met zijn nieuwe fabriek bewust voor Den Bosch vanwege de aanwezige agrifoodbusiness infrastructuur. Net als PeelPioneers loopt deze regio voorop in innovatie van de voedselketen.

Foto: De PeelPioneers oprichters v.l.n.r.: Bas van Wieringen, Lindy Hensen en Sytze van Stempvoort