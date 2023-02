Afgelopen week heeft Frank Hessing de SuperSleutel in ontvangst genomen en daarmee is de oplevering van de productielocatie van Hessing in Greenport Venlo officieel afgerond. Met deze meest duurzame Groente VersFabriek van Europa zet Hessing een belangrijke stap in het verder verduurzamen van de business. Vanuit deze productielocatie rollen vanaf 2023 elke dag duizenden groenten van de band af. Hiermee wil Hessing mensen nog meer groenten en fruit laten eten om zowel gezondheid als duurzaamheid te stimuleren.

Frank Hessing, Algemeen Directeur Hessing: “Met een missie om ‘mensen meer groenten en fruit te laten eten’, weet je dat je met zo’n fabriek een grote stap zet in het nastreven van die missie. Halverwege 2018 zijn we gestart met de eerste ontwikkeling. We wilden toen onze huidige productielocaties uitbreiden. Het bleek dat onze huidige locaties hier niet geschikt voor waren en daarom hebben we gekozen voor nieuwbouw. In 2019 is de fabriek ontworpen en begin 2020 zijn we gaan kijken naar locaties. Greenport Venlo was uiteindelijk de meest logische keuze, dichtbij de grootste tuinbouwgebieden van Nederland en dichtbij onze klanten. Ik ben trots op alle collega’s en partijen met wie wij dit hebben weten te realiseren.”

Continuïteit van productie

Via geautomatiseerde processen verwerkt de nieuwe productielocatie straks elke dag 320.000 kilo groenten tot meer dan 850 verschillende groenteproducten. Frank Hessing: “Er komen 100 productielijnen voor het snijden, wassen, drogen en verpakken van verse groenten. Hiermee kunnen we de continuïteit van onze productie waarborgen. Maar we gaan verder dan een groentesnijderij alleen. Wij hebben de fabriek zo ontworpen dat wij ook toekomstige productinnovaties kunnen verwerken. Het gaat hier om een echte high-care omgeving waar we alle vormen, kleuren en maten kunnen maken qua maaltijden. Zo kunnen we straks bijvoorbeeld ook rauw vlees verwerken voor stoommaaltijden.”

Meest duurzame Groente VersFabriek van Europa

De Hessing fabriek in Greenport Venlo is de meest duurzame Groente VersFabriek van Europa. Zo voldoet het gebouw aan de laatste duurzaamheidsnormen, is er geen gasaansluiting en liggen er twaalfduizend zonnepanelen op het dak. Frank Hessing: “Ook hierin gaan we verder. We gebruiken de energie die vrijkomt bij het koelen van onze producten voor het verwarmen van onze kantoren. Ook gaan we uiterst economisch om met het water dat we gebruiken voor het wassen van onze producten. Doordat we nu qua locatie veel dichter bij teeltgebieden liggen en bij onze klanten, is er minder transport nodig. Al deze stappen die we nu nemen op het gebied van duurzaamheid, is slechts het begin. Onze duurzaamheidsambities zijn groot. Bij elke stap die we zetten, denken we na over hoe we onze planeet zoveel mogelijk in balans kunnen houden met de draagkracht ervan.”

Veel werkgelegenheid door komst fabriek

De nieuwe fabriek van Hessing biedt straks veel extra banen in de regio. Een deel van de medewerkers zal vanuit andere vestigingen naar Hessing in Greenport Venlo overstappen, maar dit is niet genoeg om alle vacatures te vervullen. Hessing wil in haar personeelsbezetting, naast huidige medewerkers, ruimte geven aan werkzoekenden uit de regionale arbeidsmarkt en zoekt toppers op alle niveaus.

Planning

De oplevering van de fabriek is voor Hessing een belangrijke mijlpaal. Het bedrijf sluit een bouwfase af, maar volgens Frank Hessing begint daarmee een belangrijke nieuwe fase. Frank Hessing: “Voor ons is de oplevering het begin van de transitie. We gaan nu starten met het installeren van nieuwe machines. Begin maart gaan we starten met productie en binnen een jaar zijn alle machines van de huidige locaties overgezet.”

Foto: Frank Hessing (rechts) krijgt SuperSleutel overhandigd van Frank van de Ven (links) van Bouwbedrijf Van de Ven.