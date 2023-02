Vandaag zijn tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2023 in Theater De Spiegel in Zwolle de winnaars van de Circular Awards bekend gemaakt. Zeeman werd tot winnaar gekozen in de categorie Business Large, PeelPioneers in de categorie Business Small en Provincie Gelderland in de categorie Public. De deelnemers aan de conferentie konden per categorie hun stem uitbrengen op een van de finalisten. De awards werden uitgereikt door de juryvoorzitters van de drie categorieën: Karen Maas (Business) en Jacqueline Cramer (Public). Tot Circular Heroes werden verkozen: Hilde Sijbring (Co-Founder Circular Finance Lab), Bert van Son (founder MUD Jeans) en Paul Terwisscha van Scheltinga (Directeur-bestuurder Volksbelang).

Circular Award Business Large 2023: Zeeman

Dankzij een nieuw project van textielketen Zeeman in samenwerking met kringlooporganisatie Het Goed krijgt textiel een tweede leven. In alle Nederlandse en twee Belgische Zeeman-winkels kunnen consumenten hun oude kleding inleveren, welke vervolgens door Het Goed worden gesorteerd op hergebruik of recyclen. Een deel van de kleding dat direct geschikt is voor hergebruik wordt vervolgens in alle Nederlandse en Belgische Zeeman-winkels verkocht. De rest van de herbruikbare kleding verkoopt Het Goed zelf of aan andere partijen.

Juryvoorzitter Karen Maas (wetenschappelijk directeur Impact Centre Erasmus en bijzonder hoogleraar Accounting en duurzaamheid aan de Open Universiteit): “Zeeman onderneemt stappen om het businessmodel om te buigen naar circulair, en dat in een uitdagende sector. Wat ze ondernemen is zichtbaar en we durven het zelfs sexy te noemen.”

De overige finalisten waren Philips en Bleckmann.

Circular Award Business Small 2023: Peel Pioneers

De persapparaten in supermarkten en horeca zorgen voor lekkere verse jus, maar het resulteert ook in enorme bergen aan sinaasappelschillen. PeelPioneers heeft daar een bestemming voor gevonden door natuurlijke ingrediënten uit de schillen te halen die ze toepassen in levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen. Ondertussen onderzoeken ze in hun innovatielab constant hoe er meer waarde uit de schillen kan worden gehaald.

“PeelPioneers hergebruikt sinaasappelen, een restproduct, op een hele mooie manier in zichtbare consumentenproducten als vleesvervangers en cosmetica. Mooi om te zien dat ze samenwerken met allerlei verschillende partijen: van Jumbo tot Renewi, van Seepje tot Lowlander Bier.”, zegt Karen Maas, juryvoorzitter bij zowel de Large- als de Small-categorie.

De overige finalisten waren Ecodorp Boekel en JUUNOO.

Circular Award Public 2023: Provincie Gelderland

De komst van het nieuwe Huis der Provincie in Gelderland zorgde ervoor dat het provinciale kantoorgebouw Prinshof A overbodig was geworden. Het gebouw is op een duurzame manier en zeer zorgvuldig uit elkaar gehaald. Dankzij deze methode, ook wel ‘circulair delven’, krijgt maar liefst 92% van de materialen van het oude gebouw een tweede leven in de nieuwbouw.

Juryvoorzitter Jacqueline Cramer (hoogleraar Duurzaam Innoveren bij Universiteit van Utrecht): “Een voorbeeld van Re-use op de R-ladder! De CO2-winst is groot omdat beton een zeer vervuilend materiaal is. Daarnaast is het een schaalbaar project en een heel gezonde businesscase. Iedereen zou dit zo moeten doen!”

De overige finalisten waren WaardeRing en Gemeente Leeuwarden.

Circular Heroes 2023

Hilde Sijbring (Circular Finance Lab), Bert van Son (MUD Jeans) en Paul Terwisscha van Scheltinga (Volksbelang) ontvangen de erkenning ‘Circular Hero 2023’ voor hun bijdrage aan de circulaire transitie. De jury schreef in haar rapport:

Over Hilde Sijbring: “Financiering gaat ontzettend belangrijk worden voor het maken van een circulaire transitie en Hilde is een echte finance Circular Hero! Ze verandert de financiële sector, een sector die achterloopt, van binnenuit met Circular Finance Lab. Ze toont durf!”

Over Bert van Son: “Tien jaar geleden zette Bert MUD Jeans op na met eigen ogen te hebben gezien wat er in de mode-industrie gaande is. Nu komen zij met de 100% circulaire spijkerbroek. MUD Jeans innoveert door research en development en vecht tegen de grote namen, wat Bert een échte pionier maakt.”

Over Paul Terwisscha van Scheltinga: “Paul focust zich hoog op de R-ladder in een markt waar dit niet heel vanzelfsprekend is. Hij brengt veel inzicht in oplossingen voor circulair bouwen en het is hem gelukt om binnen woningcorporaties niet te slopen. Dat is alleen al 10 punten waard!”

Over de Circular Awards

In oktober 2022 startte voor de zesde keer de zoektocht naar innovatieve en circulaire projecten, producten en diensten van bedrijven en overheden. Deze bedrijven en overheden zijn verdeeld in drie categorieën: Business Large, Business Small en Public. Op basis van criteria als circulariteit in de strategie, gemaakte impact, samenwerkingen met anderen in de keten en het businessmodel werden de kanshebbers gekozen. Uit 102 inzendingen werden negen finalisten geselecteerd door vakjury’s, bestaande uit gerenommeerde experts op het gebied van circulariteit.

Vandaag toonden de finalisten tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in een pitchvideo hoe zij de circulaire transitie versnellen met hun product of dienst. Op basis hiervan stemde het publiek op hun favoriet en zo werden de uiteindelijke winnaars gekozen.

Drie vakjury’s evalueerden de inzendingen. Naast bovengenoemde juryvoorzitters bestonden die uit de volgende leden. Voor de categorieën Business Small en Large: Antoine Heideveld (Versnellingshuis Nederland Circulair!), Alkin Kemperman (Janssen de Jong Bouw Oost (winnaar Circular Awards Business Large ’22), Marieke Spijkerboer (ministerie I&W) en Anne-Marie Rakhorst (Duurzaamheid.nl).

Voor de categorie Public: Meindert Smallenbroek (Unie van Waterschappen), Jan van Ginkel (IPO), Karin van IJsselmuide (Coördinator SDG 12 Alliantie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Jelmer Vierstra (gemeente Woerden).

Bij de categorie Circular Heroes gold een andere procedure. De vakjury koos direct drie winnaars die verrast werden met een award. Tijdens de uitreiking werden video’s met hun reacties vertoond. De jury bestond uit de winnaars van eerdere edities: Sandra Nap (Holland Houtland), Bram Peters (Save Plastics), Menno Rubens (cepezedprojects) (winnaars ’22), Klaske Kruk (circularities) en Guido Braam (Powered by Meaning) (winnaars ’21).

De Circular Awards is een initiatief van het Versnellingshuis in opdracht van het ministerie van IenW.

Foto: V.l.n.r. Lindy Hensen (PeelPioneers), Arnoud van Vliet (Zeeman) en Helga Witjes (Gemeente Gelderland). Foto credits: Anne Reitsma

