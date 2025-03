Vanaf heden serveert BUS Whisky op haar locatie in Loosbroek een pizza met brouwgraan van MaGie Creations. BUS Whisky, dat eind vorig jaar in London nog een prestigieuze duurzaamheidsprijs won, zet hiermee de eerste impactvolle stap in haar ambitieuze plannen om brouwgraan, een reststroom van de distilleerderij, om te zetten in voeding. Deze stap is mogelijk gemaakt door brouwgraan-specialist MaGie Creations die voorop loopt in de verwerking van brouwgraan tot functionele ingrediënten voor de industrie.

“Granen die bierbrouwers en distilleerders verwerken, zijn van zeer hoge kwaliteit. Niet enkel de suikers en zetmelen, ook de vezels, eiwitten en plantaardige vetten uit deze granen zijn van grote waarde voor de voedingsindustrie”, aldus Dennis Hurkmans, oprichter van BUS Whisky. Onbekend maakt echter onbemind. Een transitie in het denken over brouwgraan is nodig. En dat begint met smaak. Esther van der Laan, kok streekproductie bij BUS Whisky: “Duurzame voeding wordt nu nog vaak ervaren als tweederangs keuze. Met de brouwgraan pizza laten we onze gasten ervaren dat de duurzame keuze daadwerkelijk de beste optie kan zijn: de smaak is onovertroffen terwijl de voedingswaarde sterk is verbeterd ten opzichte van een traditionele pizza.”

Madeleine Gielens, eigenaar van MaGie Creations, ziet dat de voedingsindustrie vanuit verschillende hoeken onder druk staat. Consumenten houden sterk vast aan vertrouwde consumptiepatronen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat ons eten betaalbaarder, voedzamer én duurzamer wordt. “Door brouwgraan slim in te zetten hoeven wij ons consumptiegedrag niet aan te passen, terwijl we ons wel voeden met producten die betaalbaarder, voedzamer én duurzamer zijn. De brouwgraan pizza is een overtuigend voorbeeld van hoe we beter kunnen eten zonder concessies te doen.”

De introductie van de brouwgraan pizza door circulaire gidsbedrijven MaGie Creations en BUS Whisky is ondersteund door De Bakkers Combinatie en The Pizza Academy. Innovatieve partijen, die door deelname aan de visie van Madeleine en Dennis nu ook circulariteit in voeding omarmen. Patrick Tissen, directeur van De Bakkers Combinatie: “Met brouwgraan producten kunnen cateraars en foodservice partijen op een smakelijke manier in één klap scoren op duurzaamheid én gezondheid. En zo een positieve impact maken op het welzijn van de gasten én de planeet.”

MaGie Creations is expert in de verwerking van brouwgraan tot functionele ingrediënten. Ingrediënten met een lage ecologische voetafdruk die geschikt zijn voor verwerking in producten als brood, banket, pizza, pasta, vleesvervangers en hybride vlees.