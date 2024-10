Twentse bedrijven slaan de handen ineen om bedrijfskleding lokaal en duurzaam te produceren. Alex Postma, directeur van Dirksen Bedrijfskleding, startte dit project in samenwerking met mode- en textielontwerper Hellen van Rees, Ackelien Hageman van Enschede Textielstad en José Albring, innovatiemanager duurzaamheid bij Asito. Samen produceerden zij duurzame, circulaire bedrijfskleding voor Asito.

Hellen verzamelde ideeën van Asito-medewerkers voordat ze begon met ontwerpen. De tuniek heeft een open zijkant, steekzakken in een plooi, vrouwelijke belijning en de vertrouwde Asito-kleuren. Ook is er een blouse en overhemd. Tijdens de draagproef worden medewerkers van Asito actief betrokken om het comfort, de functionaliteit en het design van de bedrijfskleding te beoordelen. Alex Postma, directeur van Dirksen Bedrijfskleding: “Ons initiatief gaat verder dan werken met duurzame stoffen; het gaat ook om comfort en stijl. Samen met onze partners streven we naar een duurzame toekomst voor bedrijfskleding in Twente.”

Hellen van Rees, mode- en textielontwerper: “Tijdens het hele proces werken we intensief samen met medewerkers van Asito om ervoor te zorgen dat de kleding niet alleen duurzaam is, maar ook praktisch.”

Recyclen

Het gebruik van honderd procent katoen als grondstof maakt de kleding gemakkelijk te recyclen. Het ontwerpproces bevat keuzes die recyclen makkelijker maken, zoals een zeefdruk van het Asito-logo in plaats van borduren. Momenteel wordt post-productie-recycling toegepast, waarbij productieafval hergebruikt wordt. Het ontwerp is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, waaronder chemisch recyclen en post-consumer-recycling, waarbij gebruikte kleding worden verzameld, gerecycled en hergebruikt. Ackelien Hageman, Enschede Textielstad: “Met het ontwikkelen van deze bedrijfskleding zetten we een mooie eerste stap, een fundering waar we op voort kunnen borduren.”

Volledig circulair in 2030

Asito zet met de introductie van circulaire bedrijfskleding een belangrijke stap richting haar doelstelling om in 2030 volledig circulair te werken.

José Albring, innovatiemanager duurzaamheid bij Asito: “Dit doel behalen kunnen we absoluut niet alleen. We hebben de hele keten nodig. Voor alle middelen en materialen zoeken we de samenwerking op in de keten. Dit was een heel gaaf en uniek proces, met input vanuit ieders expertise, en met een prachtig eindproduct.”