Circulair ondernemen: Ontdek het kinderspeelgoed van Zsilt

Zsilt biedt de leukste circulaire cadeaus voor ontdekkingsreizigers met een hart voor de kust, die ook in de winter dromen van sprookjesachtige luchtkastelen, vliegende snavelvissen en stoere stinkende zeemonsters. Haal deze feestdagen de zee in huis met 100% gerecycled speelgoed van Zsilt, gemaakt van huishoudelijk plastic afval. Allemaal van Nederlandse bodem. Zo draag je bij aan een schone zee vol wonder en sluiten we met elkaar de plastic afvalketen.

Good kids deserve good presents

Een zeefje in je schoen, een emmer onder de boom of een bootje in je kerstsok: of het nou avonturen zijn voor in bad of in zee, producten van Zsilt gaan alle seizoenen mee! Nu, maar ook later. Alles van Zsilt is namelijk 100% gerecycled en dus 100% duurzaam. Veilig en schoon: niet alleen onze standaard, maar ook leuker. Zo kunnen we met elkaar blijven genieten van zon, zand, golven en zeewind.

‘Laten we deze feestdagen het verschil maken door goed te geven. Kies voor speelgoed gemaakt van vintage plastic, inspireer anderen en help ons de plastic afvalketen te sluiten.’ – Sylvia Smit, oprichter Zsilt

Van shampoofles tot speelgoedschep

Speelgoed van Zsilt is ontworpen om te blijven, niet kapot te krijgen. Gemaakt van het afval van Nederlandse huishoudens: van shampoofles tot schepje. Zo wordt de plastic afvalberg kleiner en onze zandkastelen hoger. Speciale creaties van eigen bodem van de hand van Rinke van Remortel (bekend van de Dopper-fles), ook nog eens geproduceerd in Nederland. Zo verrassend om mee te spelen, dat je het nooit meer weggooit.

Fantaseer!

Laat je fantasie de vrije loop. De zandbak als het strand, verscholen zeemonsters op het balkon, krabbers en huisjes in de speeltuin: het speelgoed van Zsilt nodigt uit om je eigen regels te maken, waar je ook bent. Dus hup, laarsjes en regenjas aan, een emmer aan de arm en maak je bouwterrein nog mooier. Of hijs de zeilen en waan je in de badkuip op de Atlantische Oceaan!

Maak er mooie verhalen mee. En geef het daarna weer aan iemand door, samen met je groene gedachtegoed. Gooi Zsilt in elk geval nooit zomaar weg. Recycle het liever, want ook daar is het voor gemaakt. Zsilt. Forever.