De lente staat voor de deur! Wat is er nu beter dan deze vrolijke tijd van het jaar te starten met een nieuwe limited edition lijn van The Good Roll, in samenwerking met nijntje. Nijntje is wereldwijd bekend van de figuren uit de boeken van Dick Bruna, wiens filosofie was om kinderen een veilige wereld te bieden waarin ze zelfstandig op onderzoek kunnen gaan. Met de wikkels van The Good Roll laten we de winter achter ons, en wordt iedereen uitgenodigd om samen met nijntje te genieten van de avonturen in de buitenlucht.

Nijntje, die zelf dol is op de lente, nodigt jong en oud uit om samen nieuwe avonturen te beleven. Met deze wikkels neemt ze je mee op ontdekkingstocht: bekijk allerlei wilde dieren, vaar gezellig op het water, breng een bezoek aan de boerderij en speel met haar trouwe vriendje snuffie. Met kleurrijke illustraties en speelse ontwerpen brengen deze wikkels de levendigheid van de natuur naar jouw kleinste kamertje!

“Het is fantastisch om met nijntje samen te werken aan deze limited edition wikkeldesigns” zegt Melle, oprichter van The Good Roll. “Vrolijke designs die laten zien dat impact maken leuk kan zijn en gewoon heel makkelijk. Voor zowel jong als oud!” De limited edition wikkel designs zijn nu exclusief beschikbaar in de webshop van The Good Roll en zullen bijdragen aan The Good Roll’s voortdurende inzet om veilige en schone toiletten wereldwijd toegankelijk te maken. De rollen zijn gemaakt van 100% kraftpapier, voor de prijs van € 22,95, en zijn slechts beperkt beschikbaar.

Voordelen van kraftpapier

Papier gemaakt van kraft is niet alleen zacht en sterk, maar heeft ook aanzienlijke milieuvoordelen. Kraftpapier wordt verkregen uit gerecycled karton, waardoor het past in het concept van de circulaire economie. De productie van dit papier is een stuk minder energie- en waterintensief dan die van traditioneel toiletpapier. Daarnaast is een belangrijk voordeel van kraftpapier dat het niet gebleekt hoeft te worden, waardoor de rollen hun natuurlijke kleur behouden.

Schone en veilige toiletten voor iedereen

Er zijn wereldwijd 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten, één derde (!) van de wereldbevolking. Daarnaast worden dagelijks 27.000 bomen gekapt voor toiletpapierproductie. The Good Roll biedt een oplossing met een uniek Nederlands concept: 100% boomvriendelijke toiletrollen van gerecycled papier of bamboe, voorzien van het EU Ecolabel en vrij van chloor, kleur- en geurstoffen. Bovenal is The Good Roll een merk met een missie en wordt er met 50% van de nettowinst toiletten gebouwd in Afrika.