Circos lanceert abonnement voor kinder- en zwangerschapskleding in Nederland en Denemarken

De Amsterdamse startup Circos lanceert vandaag een kledingabonnement voor kinder- en zwangerschapskleding in Nederland en Denemarken. Met dit abonnement wil het bedrijf een duurzaam en betaalbaar alternatief bieden voor het kopen van kleding die maar kort gedragen wordt en daarna op de vuilstort eindigt. Via de website kunnen klanten kiezen uit meer dan vijfhonderd kledingstukken van Adidas, Patagonia, Vigga en Paula Janz.

“In de eerste twee levensjaren van een kind kopen ouders gemiddeld zo’n 280 kledingstukken, waarvan de meeste maar twee of drie maanden gedragen worden. Met als gevolg dat tonnen kinderkleding in het vuilnis belanden”, vertelt Erick Bouwer, oprichter van Circos. “Met dit abonnement willen we het tegenovergestelde van het fast-fashionbusinessmodel bereiken. In plaats van de productie van grote hoeveelheden kleding van lage kwaliteit te stimuleren, die snel worden weggegooid, willen we het voor kledingmerken weer interessant maken om kleding van hoogwaardige kwaliteit te maken. Deze stukken gaan langer mee, worden door meerdere mensen gedragen en brengen via een abonnement uiteindelijk meer geld op.”

Uit een Life Cycle Assessment van het Deense consultancy kantoor PlanMiljø blijkt dat gebruikers van Circos gemiddeld 242 liter water, 270 gram katoen en 6,14 kilo CO2 per maand besparen in vergelijking met ouders die al hun kinderkleding kopen.

Gemakkelijk ruilen

Het abonnement groeit met het kind mee. Via de website kunnen klanten een garderobe samenstellen uit meer dan vijfhonderd kledingstukken. Op het moment dat een kind uit een kledingstuk is gegroeid, kan de kleding geruild worden voor een grotere maat. In plaats van kleding te moeten kopen voor de volle prijs, wordt er een fractie hiervan betaald en alleen voor de maanden dat het kledingstuk daadwerkelijk wordt gebruikt. Een abonnement bij Circos is beschikbaar vanaf 42,50 euro per maand, waar zo’n tien tot twaalf kledingstukken voor uitgezocht kunnen worden.

Strenge kwaliteitscontrole

Bij terugkomst ondergaat alle kleding een strenge kwaliteitscontrole en professionele reiniging. Op deze manier kunnen meer families (op hygiënische wijze) gebruikmaken van de kleding, zodat de levensduur van de producten verlengd wordt. Als een kledingstuk uiteindelijk versleten is, wordt het gerecycled om er iets nieuws van te maken.

Vigga

Circos komt voort uit een overname van het Deense duurzame kledingmerk Vigga, dat tussen 2015 en 2018 via een abonnement meer dan 100.000 stuks kinderkleding verhuurde in Denemarken. Op dit moment biedt Circos alleen nog kinder- en zwangerschapskleding aan, het bedrijf werkt toe naar een breder productaanbod. Circos concentreert zich voor nu op de Nederlandse en Deense markt, maar de service is in 16 Europese landen beschikbaar.

Over Circos



Kinderen groeien maar hun kleren niet. Circos is een internationale startup die een kledingabonnement aanbiedt dat meegroeit met de drager. Een abonnement van Circos biedt een duurzaam, betaalbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor conventionele vormen van consumeren.

Het bedrijf maakt onderdeel uit van een aantal toonaangevende netwerken op het gebied van duurzame fashion, waaronder Fashion for Good, Circle Economy, Impact Hub en het alumninetwerk van Ellen MacArthur Foundation. Daarnaast werkt Circos samen met adviesbureau Sustainalize als partner in het realiseren van een versnelde impact in de gehele waardeketen. Ook draagt Circos met haar kennis en data regelmatig bij aan onderzoek naar de toekomst van de circulaire economie. Voor meer informatie www.circos.co