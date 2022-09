Het Nederlands-Duitse merk Red Orka lanceert met trots hun circulaire baby slaapzakken waarvan de stof voor 82% bestaat uit gerecycled katoen. De slaapzakken, die in verschillende maten beschikbaar zijn, worden op duurzame wijze geproduceerd in Amsterdam. Middels verhuur kan de slaapzak vervangen worden door een grotere maat, en wordt de eerder gebruikte slaapzak weer ingenomen door Red Orka. Op deze manier wordt de ecologische en circulaire voetafdruk nagestreefd. Sinds kort is het ook mogelijk om naast Red Orka rompers en slaapzakken ook kinderkleding te huren op de website.

Weinig afval

Door bestaande klanten te interviewen kwam Red Orka op het idee om het assortiment uit te breiden, door een product te ontwikkelen die net als de romper meegroeit met de baby. Samen met Makers Unite, een creatief textielatelier dat vluchtelingen ondersteunt, is de baby slaapzak tot stand gekomen. Een product die zo min mogelijk afval heeft tijdens de productie een leverservice. Met elke keuze die Red Orka maakt wordt gezocht naar een zo duurzaam mogelijke manier, is die er niet dan wordt het niet gedaan. Zo worden ook de ingenomen of bestelde producten in de regio van Amsterdam met de fiets gedaan. Op die manier heeft Red Orka wat beweging gedurende de dag en is er weinig impact op het milieu.

Ecologische voetafdruk

De slaapzak bestaat voor 82% uit gerecycled katoen en heeft maar 2% snijafval wat ongeveer 13% minder is dan een gewoon kledingstuk. De gehele productie van de slaapzakken wordt in Amsterdam gedaan. Hierdoor kan Red Orka hoge kwaliteit beloven met hoge hygiëne standaarden. Om deze ecologische voetafdruk te benadrukken wordt er een campagne en stukje van bewustwording gecommuniceerd met Red Orak’s gebruikers, volgers en influentials door ook inzicht te geven in Red Orka’s productie proces. Een baby groeit in het eerste jaar enorm. Het verhuren van kleding voorkomt dat dankzij die enorme groei een hele hoop worden weggegooid. De nieuwe items worden gebracht als de baby de huidige maat niet meer past, deze maat wordt dan ingeruild voor de gewenste maat. Vervolgens worden ze op 95 graden Celsius gewassen zodat ze zo goed als nieuw zijn voor de volgende gebruiker.

De slaapzak is nu verkrijgbaar via red-orka.com. Het is een eenmalig product waarvan er 75 beschikbaar zijn in de maten 56 tot 108. De prijs begint vanaf €4,00 per week en €9,50 per maand.

”In de toekomst zullen we steeds meer nieuwe merken en producten introduceren die onze klanten helpen om babykleding te vinden die ze leuk vinden. Moderne ouders zullen in de toekomst hun hele babykast huren. Het huren van babykleding is goedkoper, makkelijk in gebruik en biedt bovendien een service die ouders helpt babykleding te ordenen. Huren is een voor de hand liggende oplossing voor deze korte gebruiksperiode.” Erik Ammann – Founder Red Orka

Sinds kort is het mogelijk om naast Red Orka rompers en slaapzak ook andere kinderkleding stukken te huren op de website. Red Orka wil een platform bieden voor merken die kwalitatief en eerlijk produceren om klanten een veelzijdig aanbod bieden. Huidige merken die verhuurd worden zijn Mini Rodini, Maed For Mini en Tiny Cottens.