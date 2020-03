Chrysal berekent CO2 footprint van al haar producten en activiteiten

Duurzaamheid staat op de eerste plaats bij Chrysal. Met haar producten is het bedrijf constant bezig om de bloemenketen duurzamer te maken. Daarom heeft Chrysal, samen met Ecochain, de CO2 voetafdruk van al haar producten en activiteiten berekend. Het bedrijf vindt het belangrijk om haar impact op het milieu te weten en het geeft richting voor productontwikkeling in de toekomst en hoe ze haar klanten kunnen helpen met hun doelen op gebied van duurzaamheid. Zo wil Chrysal de meest duurzame partner in de bloemenindustrie zijn.

Bij Chrysal is nu de volledige CO2 voetafdruk berekend door Life Cycle Assessment (LCA). Het bedrijf Ecochain heeft de impact op het milieu van alle producten en activiteiten in Nederland en Afrika berekend.

De berekening laat zien dat de activiteiten van Chrysal slecht 3,4 procent is van de CO2 voetafdruk in 2019 en dat 96,6 procent afkomstig is van haar leveranciers. Chrysal maakt al gebruik van groene (wind) energie, zonnepanelen, LED verlichting en heeft geïnvesteerd in energiereductie. Maar nu de volledige CO2 voetafdruk hebben berekend, is het bedrijf volledig klaar om actie te nemen om de voetafdruk nog meer te verminderen. Daar waar een verschil kunnen gemaakt kan worden. Chrysal vermindert en verbetert de inkoop, afval in productie, nutsvoorzieningen en verpakkingsmaterialen. Ook is het bedrijf actief op zoek naar manieren om de samenwerking met onze business partners te verduurzamen.

Nora Meijerink, Global Sustainability Manager bij Chrysal, “We zijn verheugd dat we, samen met Ecochain, een goed beeld hebben gekregen van onze CO2 voetafdruk en de impact op het milieu van al onze activiteiten. Nu kunnen we onze doelen voor de toekomst nog beter afstemmen en echt een impact maken om zo onze CO2 voetafdruk nog verder te verlagen”.

Roel Drost, Chief Value Officer bij Ecochain, “Chrysal is een voorbeeld voor de industrie en voor ons. Het bedrijf maakt gebruik van onze ‘environmental intelligence’ om zo betere duurzame keuzes te maken. Met plezier zien we dat de inzichten worden gebruikt voor een solide strategie dat impactvolle resultaten geeft. Als alle partners in de keten Chrysal producten gebruiken, wordt hun voetafdruk ook aanzienlijk verminderd (minder waterverbruik en afval).”

Chrysal is al erg actief in het verminderen van de CO2 voetafdruk en heeft als doel om de meest duurzame partner in de bloemenindustrie te zijn. Tien jaar geleden is gestart met Chrysal Cares, een duurzaamheidsprogramma en onlangs is nog een complete lijn met duurzame bloemenvoeding verpakkingen gelanceerd. Door het gebruik van Chrysal producten verminderen alle partners in de keten aanzienlijk hun afval en waterverbruik.