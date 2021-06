Chocolademerk Lovechock al 10 jaar pionier in plasticvrije verpakking

Lovechock strijdt al jarenlang voor een wereld zonder plastic en heeft sinds 2009 een belangrijke missie: lekkere, duurzame chocolade maken die werkelijk bijdraagt aan het welzijn van mens en planeet. Met succes, want het chocolademerk verpakt nu al tien jaar plastic-vrij. Hierdoor is er sinds 2011 al 22.910 kilogram plastic bespaard. Dit staat gelijk aan het gewicht van vijf(!) volwassen olifanten.

Duurzaam

Bewust leven is een van de belangrijkste pijlers bij Lovechock: het merk wil met haar producten de wereld stukje voor stukje beter maken. Daarom kopen ze de cacao rechtstreeks van lokale boeren coöperaties (zonder tussenpersonen, zodat de boeren een eerlijke prijs krijgen) en wordt de chocolade verpakt in een plasticvrije verpakking. Zo is de folie 100% composteerbaar en is de kleurrijke wikkel gemaakt van milieuvriendelijk papier uit duurzame bossen.

Plasticvrije verpakking

De plasticvrije folie die Lovechock gebruikt, is gemaakt van houtcellulose van de eucalyptusboom. Een uiterst duurzame oplossing, want uit onderzoek blijkt dat materialen die op basis van cellulosevezels zijn gemaakt, minder milieubelastend zijn dan tegenhangers op basis van fossiele brandstoffen. Daarbij is houtcellulosefolie 100 procent composteerbaar: in huiscompost is het binnen drie maanden volledig ontbonden.

Plastic free july

Om zich sterk te blijven maken voor mens en planeet, omarmt het chocolademerk al jaren de Plastic Free July-actie. Dit is een initiatief van de Plastic Free Foundation en maakt mensen sinds 2011 bewust van de enorme hoeveelheden plastic afval die we met z’n allen verbruiken. Een noodzakelijke actie, want van een tasje bij de supermarkt tot lege drinkflesjes: zonder dat we het doorhebben, gooien we massaal plastic weg. En dit heeft een verwoestend effect op onze wilde dieren, het klimaat en de natuur. Lovechock: “We hopen dat we mensen door mee te doen aan dit initiatief kunnen inspireren. Dat ze de uitdaging aangaan om 31 dagen zonder plastic te leven en iedereen stap voor stap bewuster wordt van het belang van duurzaam consumeren.”

Over Lovechock

Lovechock is in 2009 in Amsterdam opgericht uit passie voor rauwe veganistische voeding en was de eerste producent van rauwe chocolade in Europa. Sinds het begin wil het bedrijf vooral één ding: laten zien dat bewust eten echt lekker kan zijn. En dat het ook mogelijk is om te eten zonder een schuldig geweten te hebben.

Toen de oprichters van Lovechock in 2009 stuitten op de geweldige eigenschappen van rauwe cacao, was het meteen duidelijk: we moeten chocolade maken. Maar dan anders. Een die werkelijk bijdraagt aan het welzijn van mensen en de planeet op een duurzame manier.

Zij besloten de natuurlijke kracht en de vele goede mineralen en flavonolen van de supervrucht rauwe cacao te benutten om pure, echte rauwe chocolade te maken. Chocolade die heerlijk anders en gezonder is. Kortom: Pure Goodness, die lichaam, geest en planeet voedt.

Het Lovechock assortiment bestaat nu uit 8 tabletten en 11 repen in verschillende smaken.